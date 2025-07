Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, la Luna ti spinge a osare di più. Una telefonata o un incontro possono sbloccare una situazione professionale stagnante. In amore, la passione rinasce.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, rifletti prima di agire, soprattutto in ambito sentimentale. Piccole tensioni sul lavoro richiedono diplomazia. Una buona notizia potrebbe arrivare da lontano.

Gemelli

Cari Gemelli, creatività alle stelle. Ottimo momento per chi scrive, comunica o insegna. In amore, evita ambiguità. La sera porta una piacevole sorpresa.

Cancro

Cari Cancro, ti senti più forte e centrato: approfittane per fare una scelta che rimandi da troppo. In coppia torna l’armonia. Finanze da tenere sotto controllo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 26 luglio 2025), la Luna nel tuo segno ti regala energia e magnetismo. Usa questa carica per affrontare una sfida importante. Ottima serata per dichiararsi o riconciliarsi.

Vergine

Cari Vergine, una giornata utile per chiudere una fase e aprirne un’altra. Sul lavoro potresti ricevere un invito interessante. Il cuore si riscalda lentamente.

Bilancia

Cari Bilancia, collaborazioni fruttuose all’orizzonte. Chi cerca nuove opportunità troverà porte che si aprono. In amore, torna il desiderio di condividere sogni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata intensa, ma gratificante. Sul lavoro ti fai valere. In amore, un confronto chiarisce ciò che sembrava confuso. Fidati del tuo intuito.

Sagittario

Cari Sagittario, hai bisogno di spazio e di stimoli nuovi. Un viaggio o una proposta inaspettata cambieranno l’umore. In amore, sei pronto a sorprendere.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ottime intuizioni economiche. Sfrutta questo giorno per pianificare o investire. In amore sei meno razionale e più coinvolto del solito

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 26 luglio 2025), rinnovamento: parola chiave della giornata. Chiudi con il passato e apri il cuore al nuovo. Lavoro in evoluzione. Serata magica per le emozioni.

Pesci

Cari Pesci, senti un richiamo interiore verso qualcosa di più autentico. Buon momento per scrivere, meditare o amare. Un messaggio inatteso riaccende la speranza.