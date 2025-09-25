Icona app
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, giovedì 25 settembre 2025: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, con Marte che ti spinge, la settimana si apre con un’energia vulcanica. Hai la forza per affrontare ciò che finora hai rimandato. Luna favorevole tra mercoledì e giovedì: incontri passionali e idee coraggiose. Se c’è da chiudere un capitolo, fallo ora: il futuro chiama.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere amica ti avvolge di dolcezza. Momento propizio per parlare d’amore, anche per rimediare a qualche incomprensione. Attenzione però alla Luna di venerdì, un po’ capricciosa: meglio rimandare discussioni delicate. Weekend sensuale, ideale per coccolarsi.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio brilla nel tuo cielo e la mente vola. Parole che incantano, contatti che si moltiplicano. Martedì e mercoledì sono giornate da sfruttare per una proposta, un colloquio o una nuova collaborazione. In amore, qualche batticuore imprevisto: chi è single può vivere un flirt divertente.

Cancro

Cari Cancro, Luna, tua alleata, illumina il cammino emotivo: più sensibilità, ma anche più intuito. Momento ideale per chiarire rapporti familiari o per affrontare un cambiamento domestico. Sabato e domenica giornate d’oro per il cuore: via libera a dichiarazioni e gesti romantici.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 25 settembre 2025), Sole ti dona energia regale, ma attenzione a Marte che ti rende impaziente: non tutto deve essere risolto subito. L’amore torna ruggente nel weekend, con una Luna che accende la passione. Sul lavoro, la settimana ti porta un piccolo riconoscimento o un complimento che aspettavi.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio ti regala lucidità: sei attento ai dettagli e puoi sistemare ciò che non funziona. La Luna di metà settimana porta qualche ansia, ma anche chiarezza: non temere di dire la tua. In amore, Venere ti invita a lasciare spazio all’emozione, anche se ami il controllo.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere nel tuo cielo regala fascino e armonia: è il momento di fare pace, anche con te stesso. La Luna crescente porta energie nuove per un progetto creativo. Weekend frizzante per l’amore: non restare a casa se sei single!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone ti guida a guardare in profondità: settimana di rivelazioni e intuizioni potenti. Marte ti rende passionale, forse un po’ geloso: attenzione a non esagerare. Lavoro intenso ma produttivo. Domenica da dedicare al cuore e alla rigenerazione.

Sagittario

Cari Sagittario, la tua freccia punta lontano. Viaggi, contatti con l’estero, nuove avventure in arrivo. La Luna di mercoledì è favorevole per firmare, concludere, decidere. In amore, c’è voglia di libertà, ma anche di complicità: troverai il giusto equilibrio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno ti ricorda la responsabilità, ma Venere addolcisce il cuore. Giornate ottime per il lavoro e per sistemare questioni economiche. In amore, chi ha avuto tensioni può trovare un compromesso. Domenica rigenerante, ideale per una gita o un momento di relax.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 25 settembre 2025), Urano porta sorprese e cambiamenti improvvisi: tieniti pronto. Le giornate centrali della settimana sono ideali per decisioni coraggiose. In amore, Venere ti accende di passione, soprattutto venerdì e sabato. Amicizie che diventano qualcosa di più.

Pesci

Cari Pesci, Luna nuova porta nuove ispirazioni e voglia di ricominciare. Creatività alle stelle, ideale per chi scrive, dipinge o suona. L’amore si tinge di poesia: gesti romantici e intuizioni profonde. Domenica speciale, un incontro può cambiare il cuore.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca