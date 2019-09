Oroscopo Branko oggi 25 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 25 settembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, con Giove in ottimo aspetto con la Luna in Leone potreste vivere una giornata davvero speciale. Una diversa energia vi porterà a pretendere di più da voi stessi, a non accontentarvi di quello che avete adesso sia a lavoro che in campo sentimentale. Cercate di allontanarvi da ciò che conoscete bene, di spingervi verso l’ignoto: potreste trovare proprio quello che cercavate da tempo.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Toro

Amici del Toro, giornata un po’ nervosa per voi. L’agitazione è dovuta a questioni economiche, visto che ultimamente avete fatto degli investimenti importanti e siete in attesa di vederne il ritorno. Avrà funzionato? Non angosciatevi con questa domanda, non potete prevedere il futuro. Credete in voi stessi e abbiate la pazienza di aspettare di raccogliere i frutti quando sono maturi.

Gemelli

Cari Gemelli, dopo un periodo in cui vi siete sentiti imprigionati in una bolla, in una situazione in cui – in sostanza – non sentivate di andare né avanti e né indietro, qualcosa torna a muoversi in voi. In primis la voglia di amare, con Venere in aspetto sempre più positivo, la Luna in Leone che porta entusiasmo e con Mercurio che mantiene la serenità in famiglia.

Cancro

Amici del Cancro, l’oroscopo di Branko di oggi vi suggerisce di rimanere concentrati sul percorso. Quando vi sconcentrate a causa dei vostri timori, quelli che vi spingono a tirarvi indietro di fronte a una responsabilità o un impegno, è proprio un peccato. Fortunatamente la Luna non vi lascerà soli in questo momento di sbandamento, ma vi rassicurerà sulle vostre capacità.

TUTTI GLI OROSCOPI

Leone

Cari Leone, siete dei dominatori. Niente vi piace di più che coordinare, distribuire il lavoro tra i vostri colleghi e avere il pieno controllo su figli e affari famigliari. Le stelle favoriscono questo vostro aspetto caratteriale, rendendolo più utile del solito. È la giornata giusta anche per una nuova sfida, quindi rimediate un bel guanto da lanciare.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Amici della Vergine, nella giornata di oggi sarete stimolati da una grande curiosità, la quale vi spingerà a cercare nuovi orizzonti, a fare nuove esperienze. Per quanto riguarda l’amore, finalmente potrete togliervi un peso dal cuore: una situazione intricata si risolverà, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno e veder finire la loro solitudine. Goodbye, tristezza.

Bilancia

Cari Bilancia, quest’anno l’oroscopo vi invita a festeggiare in modo molto speciale il vostro compleanno. Non accontentatevi di ricevere qualche bel dono, ma regalate a voi stessi una nuova esperienza, magari all’estero, comunque fuori dalla vostra comfort zone. Anche se vi sentirete insicuri, giorno dopo giorno riuscirete a dimostrarvi di riuscire anche lì dove siete meno preparati.

Scorpione

Cari Scorpione, oggi potreste presto rendervi conto di essere infastiditi da diverse cose. Urano in Toro in quadratura a Luna in Leone, infatti, è l’aspetto più strano che può verificarsi per il vostro segno. Concentratevi sull’allenamento fisico per riuscire a tenere lontano il nervosismo, oppure concedetevi una giornata di fuga dall’ufficio.

Sagittario

Amici del Sagittario, l’oroscopo di Branko vi consiglia per la giornata di oggi di mettercela tutta sul lavoro. Avete un’ottima opportunità per far vedere chi siete, quindi cercate di mantenere il controllo della palla sul terreno di gioco. In Amore l’autunno promette bene, soprattutto per i single, che potrebbero finalmente trovare quello che cercano da tempo.

Capricorno

Potrebbero interessarti L’oroscopo di oggi mercoledì 25 settembre 2019: tutti i segni Oroscopo Paolo Fox oggi per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | Mercoledì 25 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci | Mercoledì 25 settembre 2019

Oggi è bene che vi dedichiate anima e corpo all’amore, cari nati del Capricorno. Non esiste solo la famiglia e il lavoro, il vostro rapporto di coppia ha bisogno di una bella “rinsaldata”, una ventata di nuova passione; chi è sposato, in particolare, dovrà fare i conti con il fatto che il partner si è sentito trascurato e non lesinerà rimproveri.

Acquario

Cari Acquario, oggi vi troverete con tutta probabilità a mettere la parola fine su qualche rapporto che non funziona più. Che sia d’amicizia o d’amore, non fa differenza: siete stanchi di essere gli unici a portare avanti alcune relazioni. Non chiedete di essere rincorsi, ma siete molto stanchi di rincorrere. Soprattutto qualcuno che non lo merita affatto.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Pesci

Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, cari Pesci, la Luna è ottima per le questioni domestiche, anche se Giove rimane in aspetto negativo nei confronti del vostro segno. L’Amore è ancora nel vostro immaginario, state già vivendo una relazione nella vostra testa prima di cominciarla. Fatevi coraggio e andate a dichiararvi a chi vi interessa.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI