Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 25 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Questo mercoledì 25 settembre 2019, come tutti i giorni della settimana, inizia per molti italiani con l’oroscopo di Paolo Fox, considerato il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Segni fortunati e sfortunati, quali sono? Di seguito le previsioni astrologiche di oggi, mercoledì 25 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Amici del Leone, sono giorni importanti per voi per quel che riguarda l’amore. Spesso siete troppo severi con il vostro partner, da cui pretendete una perfezione che non esiste in questo mondo. Oggi cercate di farvi perdonare, facendogli capire quanto tenete a lui. Le stelle sono dalla vostra parte, approfittatene per prendere decisioni importanti se volete cambiare alcuni aspetti della vostra vita.

VERGINE

I nati sotto il segno della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, vivranno un mercoledì all’insegna del buonumore. Per voi, infatti, è un periodo abbastanza florido, sia dal punto di vista sentimentale che sul lavoro. Avete voglia di fare il grande passo: se state vivendo una storia di lungo corso, buttatevi. Altrimenti abbiate ancora un po’ di pazienza. Giorni importanti anche per concludere un progetto lavorativo.

BILANCIA

Amici della Bilancia, nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarete baciati dalla fortuna, anche se solo in ambito lavorativo. La vostra figura diventa sempre più centrale per colleghi e superiori e siete molto soddisfatti di questo. Le occasioni di crescita non mancano, ma state attenti a coltivare beni alcuni rapporti professionali. Qualche problema in arrivo in famiglia: mantenete i nervi saldi.

SCORPIONE

Per quanto riguarda gli Scorpione, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata piena di dubbi. Siete consapevoli che è arrivato il momento di chiarire con una persona importante, con la quale avete discusso animatamente. Tuttavia, non volete dargliela vinta, nonostante siate consapevoli che alcune vostre reazioni sono spesso esagerate. Trovate il coraggio di fare un passo indietro e chiedere scusa.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 25 settembre

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello della Vergine. Siete baciati dalla fortuna e le stelle sono tutte dalla vostra parte: sono favorite le decisioni importanti in ambito sentimentale, ma anche il lavoro. È il momento di concludere, positivamente, un progetto a cui tenete moltissimo e su cui lavorate da mesi.

