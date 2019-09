Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 25 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, torna con le sue previsioni anche oggi, mercoledì 25 settembre 2019. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 25 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali saranno i segni fortunati e quelli meno fortunati? Vediamolo insieme:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, Giove entra nel vostro segno e porta un po’ di buonumore in un periodo abbastanza nero. Cercate di approfittare di questa tregua per coltivare qualcosa di importante, sia a livello di rapporti umani che sul lavoro. Se avete voglia di cambiare occupazione, questo è il momento giusto per guardarvi attorno con convinzione. Attenti a qualche cattiva notizia in arrivo in famiglia.

CAPRICORNO

I nati sotto il segno del Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, vivranno un mercoledì di grande recupero. Diverse stelle, infatti, guardano dalla vostra parte con fiducia: cercate di ricambiare con il massimo impegno, soprattutto se volete portare avanti determinati discorsi con il partner. Cercate di farvi notare sul lavoro: le vostre capacità sono indubbie, ma a volte tendete troppo a nascondervi.

ACQUARIO

Per l’Acquario invece si prospetta un mercoledì 25 settembre 2019 di grande nervosismo. Cosa vi succede? Ultimamente siete stati coinvolti in alcune azioni di cui non andate fieri: cercate di rimediare, ma avete ferito qualcuno che sembra poco disposto a perdonarvi. Anche in amore, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, non mancano discussioni, ma cercate di evitare i litigi. Pensate anche un po’ a voi stessi, magari curando di più l’alimentazione.

PESCI

Amici dei Pesci, Paolo Fox nel suo oroscopo di oggi prevede per voi una giornata un po’ sottotono. E non sarà l’unica: fino al weekend non sarete proprio in gran forma. Di conseguenza, tocca correre ai ripari: cercate di recuperare un po’ di energie fisiche e mentali, passate del tempo con la famiglia o con gli amici, riposate e non pensate a nulla che possa essere fonte di stress.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 25 settembre

Il segno più fortunato di oggi, tra quelli qui sopra elencati, secondo il guru degli astrologi italiani è quello del Capricorno, che sarà impegnato soprattutto a costruire il proprio successo sul lavoro. Approfittate delle stelle benevole e toglietevi delle belle soddisfazioni: ne avete tutte le capacità.

