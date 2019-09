Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 25 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni mattina migliaia di italiani cercano l’oroscopo di Paolo Fox, considerato da sempre il guru degli astrologi in Italia. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia. Doti che l’astrologo mette in mostra quando è ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Quali sono i segni fortunati della giornata? E quelli meno fortunati? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 25 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, rassegnatevi: non riuscite a mettere insieme due giorni felici consecutivi. In questo mercoledì vi sveglierete nervosi e stanchi, in più si aggiungeranno alcune discussioni con il partner. Arriverete a lavoro con l’umore sotto i tacchi. Peccato che anche lì, alcuni colleghi pretendano troppo da voi in un momento molto delicato. Cercate di non fare errori grossolani, a volte è bene fare buon viso a cattivo gioco.

TORO

Per quanto riguarda il Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata un po’ sottotono, senza grosse novità. Approfittate per tirare un po’ il fiato: sebbene siamo ancora a metà settimana, avete sprecato moltissime energie a lavoro. Dedicatevi con più passione all’amore, anche se siete single: dovete coltivare un rapporto se volete avere anche solo una minima speranza che diventi qualcosa di importante.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, Venere e il Sole entrano nel vostro segno e vi regalano una giornata a dir poco fantastica. L’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede per voi tanti sorrisi e buone notizie: passate più tempo possibile con le persone a voi care, siano esse amici o partner. Alla fine di questa settimana la vostra situazione sentimentale subirà un’impennata: preparatevi al meglio.

CANCRO

I nati sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, devono avere a che fare con qualche problemino in amore. Ultimamente siete stati colpiti da una gelosia enorme, al punto che il partner più volte vi ha intimato di darvi una calmata. Eppure, non ci riuscite: che vi succede? Perché siete così insicuri con voi stessi? Cercate di chiarire tutte le incomprensioni. Sul lavoro, abbiate pazienza: presto ci saranno dei grossi cambiamenti, per voi positivi.

Il segno fortunato del 25 settembre 2019

Il segno fortunato secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 25 settembre, è sicuramente quello dei Gemelli: le stelle tornano a sorridervi regalandovi un giorno molto importante. Potete sorridere e guardare al futuro con grande ottimismo.

