Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, piena energia e passione sul lavoro. È il giorno giusto per avviare progetti e rafforzare legami sentimentali tramite comunicazione efficace

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, determinazione al top! Attenzione però a non sembrare arroganti: usare i toni giusti sarà fondamentale.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata vivace, con proposte stimolanti in campo professionale. Se sei in coppia, è il momento di rinnovare il rapporto.

Cancro

Cari Cancro, la giornata potrebbe portare qualche tensione, soprattutto in amore. La parola chiave è “dialogo sincero”.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 25 luglio 2025), la flessibilità sarà un punto di forza per affrontare imprevisti sul lavoro; in amore evita il criticismo e cerca di essere più comprensivo.

Vergine

Cari Vergine, stanchezza in vista ma buona lucidità mentale. In amore, la pazienza sarà fondamentale per affrontare eventuali ostacoli.

Bilancia

Cari Bilancia, creatività ben accolta, ma fai attenzione a non disperdere troppe energie. Possibili nuove collaborazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sensibilità amplificata, utile in amore dove regna l’armonia. Ottimo momento anche per creare nuove relazioni.

Sagittario

Cari Sagittario, spirito creativo e brillante sul lavoro. Possibile avvio di collaborazioni vincenti e piccole sorprese amorose.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata più introspettiva, con prudenza consigliata nelle emozioni. In campo sentimentale, serata romantica grazie alla Luna favorevole.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 25 luglio 2025), carisma in primo piano: ottimo per farsi valere e per sorprendere in amore.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e creatività elevate. Sul lavoro potresti trovare soluzioni brillanti. Segui il cuore anche in amore, ma con un tocco di cautela.