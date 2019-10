Oroscopo Branko oggi 24 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 24 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 ottobre 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, questa parte finale del mese vi dà grande ispirazione e voglia di fare in ogni campo della vostra vita. Avete infatti un quadro astrale a dir poco ottimo, con la Luna prima in Vergine e dal 26 in Sagittario. Ottime novità per quanto riguarda gli amori, le relazioni e nuovi lavori. Attenti però a chi cercherà di mettervi il bastone fra le ruote.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko oggi è il caso di aprirvi maggiormente al futuro e non restare ancorati al passato. Accettate anche che qualcuno possa avere idee e opinioni diverse dalla vostra. Prendete delle scelte chiare e autonome, senza incolpare gli altri in caso di eventuali errori. Al massimo fidatevi degli amici più sinceri.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli devono finalmente riflettere sulla direzione che la loro vita sta prendendo e fare un po’ il punto della situazione. Molte cose in quest’ultimo periodo sono cambiate e altre cambieranno in fretta, per cui capite bene dove state andando, soprattutto se avere responsabilità familiari. Coltivate i vostri sogni.

Cancro

Amici del Cancro, l’oroscopo di Branko di oggi 24 ottobre prevede grandi novità in arrivo sul lavoro. Queste, di conseguenza, porteranno anche miglioramenti dal punto di vista dei soldi e dell’economia. Viaggiate, portate avanti nuove collaborazioni e progetti, senza timore. Mercurio e la Luna in aspetto con Urano vi proteggono anche in amore, e preannunciano ottimi incontri in amore per chi è single.

TUTTI GLI OROSCOPI

Leone

Amici del Leone, sul lavoro dovete misurare maggiormente le parole ed essere meno frenetici. Troppo spesso infatti dite tutto quello che pensate in maniera istintiva, ma questo a volte può essere un boomerang pericoloso. Chi vi circonda, infatti, potrebbe non apprezzare questa vostra sincerità. Calma e pazienza, perché le stelle non vi sorridono: dovreste provare a stare un po’ più da soli.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di Branko di questo giovedì 24 ottobre prevede qualche piccolo acciacco di salute per il vostro segno, per cui cautela. La Luna nel segno opposta a Nettuno, inoltre, può creare tensioni nei rapporti interpersonali. Grande successo invece in amore e nel lavoro: se avete nuovi progetti da portare avanti, fatelo con ottimismo.

Bilancia

Cari Bilancia, avete ottenuto tanto in questo periodo grazie a un quadro astrale favorevole, ma come si suol dire, si può sempre fare meglio. Al top l’aspetto economico: potreste ricevere un’allettante somma di denaro, magari a seguito di una liquidazione o di qualche bel regalo. Marte con Giove, inoltre, riaccendono la passione.

Scorpione

Amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Sole e Venere nel segno vi danno grande forza e fiducia in ogni aspetto della vostra vita. Avete bisogno di entusiasmo, passione ed eros. Mercurio vi dà un grande dono, come quello di allargare le vostre prospettive ed aprirvi a mondi sconosciuti. Portate avanti e realizzate i vostri sogni.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi giovedì 24 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 24 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 24 ottobre 2019

Cari Sagittario, quello di oggi, giovedì 24 ottobre 2019, è un cielo davvero positivo, che vi proteggerà anche nei giorni a venire. Siete testardi, è vero, ma in fondo non siete duri o cattivi. Allora siate voi stessi e dimostrate anche il vostro lato tenero, soprattutto con le persone che più se lo meritano, come il vostro partner. Sapete infatti circondarvi delle persone giuste, e questo vi rende vincitori in tutto ciò che fate.

Capricorno

Amici del Capricorno, Sole positivo in Scorpione che vi protegge nelle relazioni, grazie anche alla Luna in Vergine. In generale arriva un periodo davvero d’oro e fortunato, anche in amore, per tutti i segni di terra. Venere vi protegge nei vostri rapporti, viaggi, riunioni.

Acquario

Cari Acquario, Mercurio con il Sole in Scorpione vi governa per quanto riguarda i sentimenti e i viaggi. Un periodo in cui potrete uscire e vagare per il mondo, grazie alla protezione di Giove, ma siate sempre prudenti. Una giornata quella di oggi secondo l’oroscopo di Branko in cui sarete parecchio inquieti e pensierosi.

Pesci

Amici dei Pesci, questo giovedì 24 ottobre vi vede particolarmente nervosi per via di litigi all’interno della coppia. Vi vedete poco e questo pesa molto. Cercate di non riversare sul partner tensioni lavorative o comunque esterne. Fate una gita, uscite, parlatevi e chiaritevi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci