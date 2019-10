Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 24 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento, anche oggi, con l’oroscopo di Paolo Fox: come ogni mattina migliaia di italiani alla ricerca delle previsioni complete per il loro segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto, il noto astrologo è considerato uno dei più bravi sull’oroscopo, che quotidianamente espone in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 24 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Amici dell’Ariete, da qualche giorno un rapporto d’amicizia a cui tenevate moltissimo sembra essersi deteriorato. In questo giovedì, le stelle vi spingono a fare tutto ciò che è in vostro potere per recuperare: se avete fatto qualcosa di sbagliato, provate a chiedere scusa. Cercate un compromesso anche se ritenete di avere ragione: inutile prolungare un litigio che non fa bene a entrambi.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente in forma. Tra giovedì e venerdì, infatti, riceverete alcune ottime notizie che contribuiranno a darvi la spinta decisiva verso il successo. Buone possibilità di recupero anche dal punto di vista sentimentale, soprattutto se venite da un periodo denso di discussioni. Alla fine di questo mese sarà tutto perfetto.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sarete sommersi dal lavoro. Siete delle persone ligie al dovere, ma quando la misura è colma anche voi decidete di gettare la spugna. In questa giornata, quindi, pensate a riposarvi un po’. Avete accumulato troppo stress e questo non fa che rendervi irascibili e intrattabili anche per gli amici. Attenti a ciò che dite: non ferite nessuno.

CANCRO

Amici del Cancro, in questo giovedì dovrete affrontare parecchi contrattempi al lavoro. Tra superiori che pretendono troppo, colleghi che si affidano esclusivamente a voi e aspettative troppo alte da parte di chi vi vuole bene, rischiate di cedere. Le stelle vi invitano a tenere duro: presto arriveranno belle soddisfazioni anche per voi. In amore, siete tirati da due lati: cosa scegliere? Cuore o ragione? Prendetevi tutto il tempo per riflettere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi arriva per voi una giornata di grande nervosismo. Se siete in coppia, i problemi con il partner finiranno per influire sul vostro umore e rendervi intrattabili anche a lavoro. State attenti a non essere troppo precipitosi: a volte essere pazienti paga, anche quando gli altri sembrano correre al doppio della vostra velocità. Rilassatevi e dedicatevi anche ai vostri hobby.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna vi darà oggi una grossa mano a prendere le giuste decisioni per il vostro futuro. A un certo punto della vostra giornata, infatti, vi ritroverete davanti a un bivio: ascoltate il parere di chi vi vuol bene, ma alla fine scegliete con la vostra testa. Solo così non avrete rimpianti in futuro. Sfruttate la parte finale di ottobre, durante la quale gli astri vi garantiranno molta fortuna, al contrario di novembre.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: finalmente i problemi con il partner sono alle spalle, per i single si aprono buone possibilità di nuovi incontri e sul lavoro potreste avere l’occasione di dimostrare di che pasta siete fatti. Tenete duro e guardate avanti con fiducia.

