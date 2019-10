Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 24 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero 1 degli astrologi, ha svelato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e seguito in Italia. Le sue previsioni sono considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 24 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna in questa giornata ha deciso di sorridervi, ma voi dovete credere maggiormente nei vostri mezzi. La mancanza di autostima è uno dei motivi principali per cui ultimamente non siete riusciti a raccogliere soddisfazioni, né in amore, né a lavoro. Da oggi, dunque, provate a cambiare registro: vedrete che riuscirete a passare ottimi momenti, soprattutto con una persona speciale che vi fa battere il cuore.

SCORPIONE

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 24 ottobre, prevede per lo Scorpione un giovedì nella norma, durante il quale avrete l’occasione di riposare un po’ e dedicarvi a ciò che vi piace di più. Curate maggiormente il vostro corpo, visto che ultimamente vi siete lasciati andare e questo non va bene. In amore, siete in attesa di qualcosa che arriverà soltanto settimana prossima. Se siete troppo ancorati al passato, invece, dovete prima risolvere i vostri conflitti interni.

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, avete molto da sorridere in questo giovedì 24 ottobre: in amore, infatti, si aprono prospettive inimmaginabili soltanto qualche giorno fa. A volte il fato è davvero imprevedibile: godetevi il momento con il partner e lasciate da parte i brutti pensieri o le gelosie. In amore, qualche rallentamento dovuto alla vostra stanchezza fisica.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi e domani sono due giorni magici per voi. Approfittate delle stelle benevole per mettere a posto delle questioni che avevate rimandato per paura di fallire. Se dovete cercare dei chiarimenti nel rapporto con il partner, abbiate il coraggio di farlo, anche se ciò significa arrivare a qualche litigio. Ne uscirete rafforzati. Sul lavoro, la situazione è in stand-by e per adesso vi va bene così.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, quanto stress in questo periodo. Sul lavoro nulla sembra andare per il verso giusto, mentre in amore avete ricevuto qualche brutta delusione che vi rende sospettosi verso chiunque. Le stelle vi consigliano di iniziare a lavorare su voi stessi: cercate di riposare, con meno stanchezza in corpo sarete anche meno irritabili. Single, aspettate momenti più propizi per dichiararvi a qualcuno.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, giovedì 24 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi giovedì 24 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 24 ottobre 2019

PESCI

Amici dei Pesci, oggi l’oroscopo di Paolo Fox vi vede molto favoriti negli incontri. Siano essi di lavoro o di piacere. Riuscirete finalmente a raccogliere i frutti del duro lavoro dei mesi scorsi: sono in arrivo soddisfazioni anche dal punto di vista economico. Non trascurate troppo l’amore, soprattutto se in questi giorni avete avuto qualche malinteso con il partner.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: in un periodo già di per sé fantastico, ciò che vi mancava era un po’ di autostima. Adesso che l’avete recuperata, nessuno può fermarvi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE