Oroscopo oggi: mercoledì 23 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, mercoledì 23 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 23 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi sottolinea una forte tensione dovuta probabilmente alla vostra professione. Le stelle hanno fatto un passo indietro, amplificando il vostro disagio. Non date corda a chi vuole superarvi, evitate lo scontro diretto in queste giornate infuocate e aspettate il weekend per recuperare le energie.

Toro

Cari amici del Toro, non è sempre oro quello che luccica e l’avete imparato a vostre spese. Avete dovuto tagliare qualcosa in questo periodo (amori, amicizie, relazioni professionali) credendo di sacrificare qualcosa di piccolo per un bene più grande. La verità è che adesso siete pentiti, ma è difficile tornare indietro e riparare la crepa. Bisogna mettersi di buona volontà e sperare nel favore delle stelle.

Gemelli

Cari Gemelli, questo sarà un mercoledì impegnativo per quelli di voi che hanno intenzione di superare la concorrenza. Non è facile dimostrare la vostra stoffa a chi di dovere, ancor di più se a lavoro si combatte senza rispetto: ognuno pensa a sé e non avvertite il bisogno di fare squadra, motivo per cui remate contro tutti nella speranza di riuscire nel vostro obiettivo. Le vostre mancanze torneranno presto a tormentarvi.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi dovreste pensare al futuro anziché rimuginare sulle azioni passate, rimanere chiusi in un limbo non vi porterà da nessuna parte. Avete bisogno di schiarirvi le idee e portare il risultato a casa in un modo o nell’altro, più che preoccuparvi di quello che pensa la famiglia di voi dovreste valutare di cambiare approccio con il vostro datore di lavoro.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Cari amici del Leone, sarà una giornata movimentata la vostra. C’è qualcosa che non va in questo periodo, non sapete dire se a causa della famiglia, del lavoro o dell’amore. Fatto sta che dovete cambiare qualcosa, bisogna reinventarsi ogni tanto, ricominciare da zero potrebbe fare al caso vostro. L’importante è essere convinti.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Vergine

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi la vostra sarà una giornata all’insegna delle novità. Qualcuno potrebbe avervi dato una piccola spinta per intraprendere una nuova strada, forse proprio quella giusta. Non lasciatevi rovinare l’umore dagli invidiosi, di quelli ce ne saranno sempre, siate più forti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Bilancia

Cari amici della Bilancia, le stelle vi invitano a prendere una decisione durante questo mercoledì di ottobre. Avete rimandato a lungo, ma è arrivato il momento di scegliere cosa volete e di farlo in fretta. L’amore ha bussato spesso alla vostra porta nell’ultimo periodo ma non avete mai aperto, non sarà il caso di rivalutare il da farsi?

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, non dimenticatevi degli impegni importanti perché potreste pagare amare conseguenze. Dovete rispettare le scadenze costi quel che costi, gli impegni lavorativi sono pesanti ma non devono essere trascurati così come l’amore. Di recente qualcuno vi ha suggerito di ravvivare la vostra vita sentimentale, anche con piccoli gesti: ricordate che è importante innaffiare il fiore altrimenti, senza acqua, muore.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, non dovreste passare il vostro tempo a rimuginare sugli errori passati. Quel che è stato è stato, bisogna cambiare pagina e andare avanti. Chi ha da poco chiuso una storia d’amore potrà ritrovare presto il sorriso e le farfalle nello stomaco, bisogna soltanto pazientare un altro po’. Nel frattempo, confidate nel lavoro e vedrete che gli sforzi saranno ripagati.

Capricorno

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, mercoledì 23 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 23 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 23 ottobre 2019

Cari amici del Capricorno, questa sarà una giornata interessante per quelli di voi che sono a caccia di novità. Non abbiate paura di mettervi in gioco, il rischio talvolta viene ripagato. Qualche problema in amore vi ha messo in allerta, ma dovete anche saper cogliere il momento. Non dimenticatevi delle amicizie.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo di oggi vi spinge a inseguire una passione repressa. Avete riposto i vostri sogni in un cassetto in attesa di tempi migliori, è arrivato il momento di pensare anche un po’ a voi stessi. E allora dimenticate le pressioni al lavoro, le chiacchiere in famiglia, l’antipatia a fasi alterne del partner e le amicizie sfuggenti. Questa giornata è vostra, fatene tesoro.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi conclude con il vostro segno confidando nelle stelle per affrontare le insidie di questo mercoledì. Rimboccatevi le maniche e aiutate i vostri compagni di squadra, lavorare in team deve essere produttivo per tutti e fino ad ora vi siete adagiati sugli allori. Così non va.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

TUTTI GLI OROSCOPI