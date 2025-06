Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 giugno 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 giugno2025:

Ariete

Cari Ariete, la tranquillità di questo martedì è solo l’antipasto di una settimana che vi vedrà protagonisti tanto sul lavoro quanto in amore. Decisioni importanti vi attendono ma non prima di aver riflettuto con attenzione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, mettere in chiaro ciò che non trova il vostro favore è fondamentale per una comunicazione proficua nel contesto di lavoro. In amore c’è una confusione importante nel merito dei vostri sentimenti, prendete tempo.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata scoppiettante dal punto di vista della determinazione, la giornata ideale per dare il via a nuove collaborazioni o iniziative di lavoro. In amore occhio a qualche incomprensione di troppo.

Cancro

Cari Cancro, l’impegno è necessario se avete intenzione di partire da questo lunedì per chiudere il prima possibile alcuni contratti o attività di lavoro. Attenzione ai cavilli burocratici e alle spese, in ammore torna la passione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 24 giugno 2025), il ritmo è importante; mantenere la costanza dell’ultimo periodo, soprattutto sul lavoro, può segnare la svolta che qualcuno ricerca. In amore single protagonisti; è tempo di nuove conoscenze.

Vergine

Cari Vergine, siete nella fase ascendente di questo mese; sul lavoro siete ad un passo dalla chiusura di un accordo importante o semplicemente avete finalmente trovato la quadra delle vostre ambizioni. Stelle luminose anche in amore; se c’è una decisione da prendere, sarà l’istinto a fare la sua parte.

Bilancia

Cari Bilancia, la previsione astrologica è anche oggi concentrata sul passaggio del Sole in Cancro, aspetto che potrà sembrare faticoso per la vita familiare. Ci sono questioni difficili, ma che devono essere risolte. Però sarà un periodo anche di avvenimenti lieti in famiglia, nella vita dei figli. Questi primi giorni servono per riflettere, studi

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, molto bella la partenza d’estate, però ci potrà essere un po’ di stress fisico lasciato dal precedente transito di Marte in Leone. Ma è indubbio che avete un quadro astrale favorevole per le questioni pratiche, discussioni di affari, contatti con il lontano. Sempre molto intensi i rapporti con i fratelli, Luna indica affetto per i nipoti.

Sagittario

Cari Sagittario, un brindisi per la nuova stagione del vostro compleanno! È importante precisare che l’estate inizia con Luna positiva, auspicio migliore per le prossime quattro settimane che vi rivedranno tra i protagonisti anche nella vita sociale, nel lavoro, in affari.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, isolatevi un momento, per riflettere in pace e tranquillità. L’entrata del Sole nel segno che vi precede significa che il vostro anno personale arriva alla conclusione, ripensate a quello che avete realizzato negli ultimi mesi, studiate qualche modifica dove è necessario, ma in ogni caso, bisognerà cambiare metodo di lavoro e di pensiero.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 24 giugno 2025), se avete già deciso che non avreste più parlato d’amore, oggi smentirete voi stessi. Eccovi nuovamente a chiedere, e fate bene a parlare, Venere è ancora in Toro e oggi anche la Luna: lei e lui si ritrovano, si guardano sorpresi di leggere nei loro occhi il desiderio. Non può essere diversamente, avete Marte nel vostro cielo e Sole nuovamente splendido nel campo dei grandi incontri anche professionali e di affari, possiamo ben scommettere sul vostro indiscusso successo.

Pesci

Cari Pesci, un quadro astrale impegnativo. Almeno in questi primi giorni con il Sole in Cancro cercate di non pretendere troppo da voi stessi, aspettate il passaggio di Mercurio in Leone, Venere in Gemelli. Forse già domani la Luna in Gemelli darà segnali di ripresa, ma siete divisi su due fronti: da una parte il vostro privato, dall’altra ostacolati dalla situazione estemporanea che nasce in questi giorni nell’ambiente professionale.