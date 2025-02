Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell'oroscopo di Branko di oggi, lunedì 24 febbraio 2025? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell'oroscopo di Branko di oggi, lunedì 24 febbraio 2025:

Ariete

Cari Ariete, nulla dovete dare per scontato, la situazione è creativa ma richiede riflessione prima di passare all’azione. Agite solo se vi sentite sicuri e sostenuti da altri. Venere vi renderà frivoli e mutevoli, vagabondi in amore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, bello il vostro impulso di aiutare e di proteggere le persone care ma non dovete diventare troppo possessivi. Luna risveglia i ricordi… un ricordo non vi permette di essere in sintonia con gli altri e con voi stessi. Una buona notizia dal fronte finanziario vi metterà di buon umore, poi sarete disponibili per il coniuge e la famiglia, programmate un viaggio.

Gemelli

Cari Gemelli, Luna piena nel segno della Vergine vi manda per qualche ora in tilt nervoso e vi rende anche distratti nel movimento fisico (va ricordato che Mercurio è negativo), cautela durante i viaggi. Sarebbe meglio dare la precedenza alla vita personale, alla famiglia.

Cancro

Cari Cancro, la vostra cara, amata, Luna è oggi al massimo della luce nel segno che maggiormente incide sulle vostre finanze, sulle questioni scritte (consigliamo di firmare nuovi contratti). I rapporti con l’ambiente circostante sono molto vivi. Tutto il giorno, ma soprattutto la sera ha in serbo per voi… emozioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 24 febbraio 2025), giorno positivo per il lavoro, soprattutto per quelli che lavorano a contatto con il pubblico o nel settore delle vendite; sollecitate, se siete in attesa di un rientro finanziario. Luna piena in Vergine è molto buona per le imprese finanziarie, vogliamo sottolineare anche il passaggio di Mercurio in un segno amico, finalmente un po’ di pace in famiglia.

Vergine

Cari Vergine, tutti gli altri segni guardano oggi alla vostra personale Luna piena, mai stata più importante per l’andamento del lavoro di noi tutti. Cosa vi porterà? Un mare di emozioni nel cuore, un vespaio di pensieri in testa, una nuova iniziativa che parte anche con i favori del grande Giove.

Bilancia

Cari Bilancia, immediate soddisfazioni, ancora una volta farete centro. Gli ostacoli che incontrate non dipendono dalla attuale situazione, ma risalgono al periodo di Marte contro, per fortuna alle spalle. La Luna piena, che si forma nel segno che vi precede, significa che anche per voi si conclude un certo periodo lavorativo e adesso non c’è più tempo da perdere, “change” dicono gli inglesi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la quinta casa zodiacale, quella che governa i figli, sarà in marzo riempita di influssi intensi, consigliamo di seguire figli adolescenti (femmine in particolare), aiutare i grandi. Luna piena nasce già intorno a mezzogiorno ma voi la vedrete in pieno splendore questa sera e nella notte. Arriva fino a voi con il meraviglioso proposito di rendere passionale l’amore.

Sagittario

Cari Sagittario, due giorni di Luna piena in Vergine chiama l’attenzione su salute e ambiente professionale. Il vostro successo non è in discussione ma con Mercurio distratto qualcosa potrebbe sfuggire; quindi, se non vi sentite in vena rimandate importanti decisioni a lunedì. Questa Luna non è indicata per nuove iniziative economiche ma voi ostentate una sicurezza che, in fondo, non avete.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, tutta a vostro favore Luna piena di febbraio, nasce nel segno amico della Vergine e sollecita altri pianeti in Toro e in Pesci. Le stelle di fine febbraio confermano le previsioni fatte e offrono altre occasioni, importanti anche per la famiglia. La vita personale non deve essere trascurata, l’amore non ci può essere solo quando garba a voi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 24 febbraio 2025), una valanga di emozioni chiude febbraio, mese governato dall’Acquario, che si è confermato ancora una volta un ottimo punto di partenza per la vostra attività e per il privato. Parliamo di partenza perché non avete ancora raggiunto l’obiettivo che tanto vi interessa, ma questa Luna getta una luce che illumina la fortuna. Un cielo sentimentale.

Pesci

Cari Pesci, non potete avere sempre voi l’ultima parola, tenete a bada l’insofferenza, specie nel legame matrimoniale.