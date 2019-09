Oroscopo Branko oggi 23 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 settembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, i pianeti non vi favoriscono particolarmente in questi giorni della Bilancia. Tutt’altro, in effetti. Anche se vi sentite superiori a qualcuno, più bravi, più forti, non rischiate troppo ma cercate di rimanere cauti nelle prossime settimane. Le stelle torneranno a sorridervi, nel frattempo non mettetevi in situazioni di svantaggio.

Toro

Amici del Toro, per voi il Sole in Bilancia è favoloso. Sul lavoro vi sentite stimolati da nuove sfide e obiettivi di crescita, mentre anche l’amore è qualcosa a cui state dedicando il giusto tempo e attenzioni. Come una pianta che curate ogni giorno, il sentimento per il partner sboccerà come il più succoso e dolce dei frutti.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di Branko di oggi per voi è positivo. L’autunno, per voi, sembra iniziare nel modo giusto, visto che vi sentite incoraggiati e più sicuri per riprendervi qualcosa che a settembre vi siete fatti sfuggire di mano.

Cancro

Amici del Cancro, se custodite un segreto da qualche tempo forse è il caso di parlare ora (o tacere per sempre). La Luna, in aspetto favorevole, vi proteggerà dalle onde d’urto dell’esplosione che provocherà la vostra rivelazione. Non siate timidi, tirate fuori quell’audacia che sapete bene di possedere.

Leone

Cari Leone, cattive notizie, ma per fortuna non così cattive. Il 4 ottobre Marte e Mercurio transiteranno in Scorpione e per voi non è un transito favorevole; se avete in mente di ampliare la famiglia, ad esempio, prendete un poco di tempo.

Vergine

Amici della Vergine, il vostro mese è finito. Avete lasciato il posto alla Bilancia, e ora è il momento di riorganizzare una serie di cose pratiche, visto che settembre è stato il mese delle cose spirituali: amore, sesso, amici, famiglia.

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro mese è questo e non dovete perdere tempo. Dovete rinascere, è l’imperativo del vostro oroscopo. Negli scorsi mesi siete stati addormentati anche se non ve ne siete resi molto conto e ora la sveglia della vostra vita è suonata. Fortuna garantita, agite.

Scorpione

Cari Scorpione, si avvicina la vostra stagione, sempre di più, e la Luna vi spinge a guardare più in là degli attuali orizzonti. Se qualcosa non vi soddisfa più non state fermi a lamentarvene, ma cominciate a muovervi per cambiarla.

Sagittario

Amici del Sagittario, il Sole in Bilancia favorisce le vostre attività lavorative. Se pensavate a un cambiamento, a un azzardo, a un test su voi stessi o sul prossimo, questo è il giorno giusto; chi lavora per obiettivi si troverà a vivere una giornata particolarmente fortunata.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Branko, il Sole in Bilancia vi porterà qualche problemino a livello pratico. Sul lavoro può essere uno scontro con il vostro capo, per un figlio uno scontro con i genitori, per marito e moglie un litigio acceso. Tranquilli, entro sera avrete ricucito qualsiasi strappo.

Acquario

Cari Acquario, qualche destabilizzazione all’interno del vostro ambiente professionale minerà la sicurezza che vi siete faticosamente conquistati negli scorsi mesi. È il mese dello Scorpione in arrivo, ma se riuscirete a rimanere calmi non sarete travolti dall’onda.

Pesci

Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, cari Pesci, sarete travolti da una inaspettata fortuna. Tutti gli aspetti della vostra vita saranno illuminati da una luce diversa, nuova, rigenerante. Non vedevate l’ora accadesse, anche se sarete stupiti di come le cose possono cambiare da un momento all’altro.

