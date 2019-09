Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 23 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Lunedì 23 settembre 2019, come tutti i giorni della settimana, inizia per molti italiani con l’oroscopo di Paolo Fox, considerato il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Segni fortunati e sfortunati, quali sono? Di seguito le previsioni astrologiche di oggi, lunedì 23 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Amici del Leone, come sempre siete uno dei segni che più ama vantarsi ed essere in ogni circostanza al centro dell’attenzione. Se così non fosse, non sareste voi. Avete infatti un grosso ego e tanta stima di voi stessi, e amate quando gli altri vi lodano. Amate essere coccolati, dunque, ma attenzione perché questo potrebbe rivoltarvisi contro come un boomerang: soprattutto sul lavoro potrebbe non essere apprezzata la vostra voglia di mettervi in mostra.

VERGINE

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede in questo primo giorno di autunno come uno dei segni più felici e spensierati. In generale si apre una settimana davvero positiva sotto molti punti di vista: grandi soddisfazioni e riconoscimenti sia a livello sentimentale che professionale. D’altronde l’impegno, l’onesta e il duro lavoro pagano sempre.

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi ricorda che gli impegni e le difficoltà non mancano. Il consiglio di Paolo Fox è quello di avere tanta pazienza. Le cose miglioreranno presto. Inizia infatti a breve il vostro mese, con Sole e Luna pronti a illuminarvi di nuove energie e buoni propositi. In particolare grandi novità dalla metà di questa settimana, per arrivare a un weekend davvero al top. Preparatevi dunque a vivere un gran fine settimana sotto ogni punto di vista.

SCORPIONE

Amici dello Scorpione, non abbattetevi. Lo sappiamo, spesso tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto e a considerare tutto perduto o quasi, ma per fortuna non sempre è così. Un po’ di ottimismo in più, infatti, potrebbe aiutarvi a sopportare e risolvere i problemi quotidiani, piccoli o grandi che siano. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, impegnatevi per cercare nuovi progetti e opportunità sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 23 settembre

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello della Vergine: avete un quadro astrale molto positivo, tanto che siete felici e spensierati. Ottime novità in arrivo sul lavoro e in amore.

