Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 23 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, torna con le sue previsioni anche oggi, lunedì 23 settembre 2019. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 23 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali saranno i segni fortunati e quelli meno fortunati? Vediamolo insieme:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, siete senz’altro il segno più fortunato di oggi, lunedì 23 settembre 2019. Avete infatti un quadro astrale davvero positivo, a cominciare dal transito nel vostro segno del Sole, che vi permetterà di realizzare con successo tutte le attività che avete in mente di portare avanti. Tanta fortuna, dunque, in questo primo giorno di autunno, soprattutto per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, quella del 23 settembre 2019 non sarà una giornata facile e piacevole per i nati sotto il segno del Capricorno. A dominare saranno lo stress e la stanchezza, nonostante siamo solo al lunedì. Eppure avete molti impegni e questioni da risolvere, per cui non vi potete permettere di fermarvi neanche un secondo. Abbiate pazienza e mantenete la calma.

ACQUARIO

Ultimamente secondo l’oroscopo di Paolo Fox avete un po’ troppo trascurato il vostro partner, per via dei tanti impegni soprattutto lavorativi. Dedicate più tempo e attenzioni dunque alla coppia, visto anche che in questi giorni non sono mancati i litigi e le discussioni. Parlatevi di persona e provatevi a chiarire. Da metà settimana avrete il Sole nel segno, grazie al quale riuscirete a risolvere tutte le crisi ancora in ballo.

PESCI

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi avete numerosi impegni da portare a termine e tanto stress. Questo vi ha tolto un po’ di serenità e di ottimismo: guardate invece con maggior fiducia al futuro. Questo vi aiuterà a risolvere i problemi ancora in ballo. Se sentite di avere poca fiducia nelle vostre capacità, svagatevi e trovate conforto negli amici più cari.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 23 settembre

Il segno più fortunato di oggi, tra quelli qui sopra elencati, secondo il guru degli astrologi italiani, è quello del Sagittario. Avete un quadro astrale invidiabile, che vi porta fortuna in tutti i campi della vostra vita.

