Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 23 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni mattina milioni di italiani cercano l’oroscopo di Paolo Fox, considerato da sempre il guru degli astrologi in Italia. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia. Doti che l’astrologo mette in mostra quando è ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Quali sono i segni fortunati della giornata? E quelli meno fortunati? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 23 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana non inizia nel migliore dei modi per il vostro segno. Siete infatti parecchio giù di morale e con una forma affatto invidiabile. I motivi d’altronde sono chiari. Sia in amore che sul lavoro avete a che fare con diversi problemi da dover risolvere. Tutto questo vi ha tolto serenità e quella stabilità che ora andate cercando. Dovrete pazientare un po’, ma ritroverete la tranquillità che meritate.

TORO

Amici del Toro, avete molti impegni e cose da fare, tanto che vorreste che le giornate durassero più di 24 ore. Purtroppo non è così e allora dovete darvi delle priorità in modo da riuscire a portare a termine almeno le cose più importanti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, infatti, voi dovete comunque continuare ad impegnarvi, perché le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Per ora siete un po’ giù perché gli impegni sembrano aumentare a dismisura.

GEMELLI

Cari Gemelli, il Sole illumina la vostra via e vi mostra la strada che dovete intraprendere. Avete infatti un quadro astrale ben definito, con una serie di obiettivi che vi siete preposti e per i quali farete di tutto pur di realizzarli. Tenete ben in mente da dove siete venuti e soprattutto dove volete arrivare. Le stelle prevedono infatti per il vostro segno grandi soddisfazioni in arrivo. Abbiate pazienza.

CANCRO

Amici del Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 settembre 2019 prevede un lunedì non proprio positivo per il vostro segno. Inizia ufficialmente l’autunno e voi siete un po’ già perché vi siete resi conto di come alcune scelte che avete intrapreso non siano state azzeccate. Purtroppo non si può tornare indietro, ma questo vi serva da lezione per capire che dovere seguire di più il vostro istinto.Provate per come possibile a rimediare.

