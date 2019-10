Oroscopo Branko oggi 23 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 22 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 ottobre 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, il mese dello Scorpione, appena cominciato, per voi è fortunato. Soprattutto a livello professionale, ma anche l’amore vedrà importanti novità e progressi (per chi è in coppia). Dovete solo attendere l’arrivo di Marte battagliere che, come se ce ne fosse bisogno, vi darà maggiori stimoli per raggiungere i vostri traguardi. Utilizzate tutte le vostre migliori virtù per conquistare il cuore di chi amate, ogni giorno.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko oggi sarà una giornata di recupero, sia sul lavoro che in amore. Il vostro rapporto di coppia è spesso destabilizzato dalla vostra forte gelosia e da una mancanza di fiducia nei confronti del partner che a lui/lei dispiace molto. Non dovreste aver superato certe fasi? Ormai il rapporto non è più giovane, ma così facendo lo porterete alla distruzione.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli beneficeranno del Sole in Scorpione, con effetti positivi sia sul lavoro che nella vita privata. Giove, invece, continua a essere diffidente dei vostri confronti, come anche alcuni colleghi di lavoro. La fiducia va guadagnata e in questo mese, con il giusto impegno e un po’ di strategia, riuscirete a dimostrare il vostro valore.

Cancro

Amici del Cancro, l’oroscopo di Branko di oggi 23 ottobre vi vede molto fortunati in amore. Tutto merito di Saturno e del Sole nello Scorpione, appena entrato, ma già foriero di cambiamenti positivi per quanto riguarda la vostra vita privata. Organizzate una serata fuori con il partner, mangiate bene, bevete buon vino e fate l’amore.

TUTTI GLI OROSCOPI

Leone

Amici del Leone, il Sole è in transito negativo e questi per voi sono, purtroppo, giorni un po’ difficili. Non avete una direzione da prendere, vi sentite un po’ smarriti e anche l’equilibrio psicofisico risente di questa condizione. Non temete, sono fasi che hanno il loro scopo, la loro ragione. Recupererete presto il vostro vigore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di Branko di questo mercoledì 23 ottobre vede un grande miglioramento delle vostre attività di business, con grande gioia del vostro portafoglio. Se avete avuto qualche spesa di troppo lo scorso mese è arrivato il momento di rimpinguare un po’ le casse, quindi non progettate subito nuovi investimenti.

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro mese è ormai passato e già non vi sentite più in forma come qualche settimana fa. A mancarvi, soprattutto, è l’ottimismo che vi ha guidato verso imprese molto soddisfacenti; qualcuno, nel frattempo, sta ancora aspettando una vostra attenzione, come delle scuse, ma voi siete troppo impegnati su voi stessi. Guardatevi intorno, sia con gli occhi che col cuore.

Scorpione

Amici dello Scorpione, alle 19.20 di oggi il Sole farà capolino nel vostro segno e inizierà il vostro mese. Chi è giovane ed è in attesa di stabilizzarsi a livello lavorativo riuscirà in questo importante intento, mentre i single riusciranno finalmente a trovare l’anima gemella. Insomma, un mese che porterà gioie e buone prospettive. Un viaggio? Perché no.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi mercoledì 23 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 23 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 23 ottobre 2019

Cari Sagittario, quello di oggi, martedì 23 ottobre 2019, è un buon oroscopo, seppur non eccezionale. Luna in Leone chiude il mese della Bilancia ed entra in aspetto positivo con Giove. Il Sole che entra in Scorpione aprirà invece una fase riflessiva, in cui tirerete le somme su quanto fatto e non fatto nel 2019. Rifletterete molto sugli errori, ma anche sui vostri meriti.

Capricorno

Amici del Capricorno, avete avuto molte occasioni di successo che ora però, pian piano, stanno svanendo. Ciò non significa che state per entrare in una fase sfortunata, ma semplicemente più stabile. Il Sole in Scorpione protegge le vostre attività lavorative e vi concede un periodo di serenità, seppur “piatta”. L’amore? Non c’è male.

Acquario

Cari Acquario, combattete pure le vostre battaglie, purché siano vostre. Non intromettetevi in quelle degli altri, anche perché in quel caso non siete abbastanza ben equipaggiati. Se le questioni familiari vi impensieriscono, cercate di fare la vostra parte lasciando un ampio spazio di manovra anche agli altri. La Luna, nel frattempo, vi innervosisce un po’.

Pesci

Amici dei Pesci, questo mercoledì per voi sarà all’insegna delle incomprensioni. Se voi dite A, la gente continuerà a capire B, generandovi frustrazione e nervosismo. Cercate di indagare se questo problema di comunicazione lo avete voi, o gli altri. Non accusate nessuno finché non lo avrete capito con certezza.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci