Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 23 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero 1 degli astrologi, ha svelato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e seguito in Italia. Le sue previsioni sono considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 23 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo mercoledì Saturno sarà in contrasto con il vostro segno e proverà a rendervi la vita davvero difficile. Non mancheranno dissapori in famiglia o con una persona speciale, quindi cercate di stare attenti alle parole, che possono sempre ferire. Il consiglio delle stelle è quello di far finta di niente e non cadere nelle provocazioni: non è un segno di debolezza, ma solo di saggezza.

SCORPIONE

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 23 ottobre, prevede per lo Scorpione un mercoledì di sorrisi e positività. E per voi, sentimenti del genere sono davvero molto rari. In questo giorno infatti riceverete una bellissima notizia in amore, al punto che non riuscirete a smettere di sorridere per il resto della giornata. Anche i problemi lavorativi vi sembreranno una passeggiata. Avercene di giornate così…

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, è arrivato il momento per voi di smettere di pensare a una persona o a un avvenimento che vi rendono soltanto tristi. Cercate di mettervi il passato alle spalle e di pensare esclusivamente al vostro futuro. Datevi una calmata, se credete di avere uno stile di vita troppo poco salutare. E affidatevi alle sapienti braccia di Venere per vivere momenti di grande leggerezza e passione in amore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovete stare attenti al vostro portafogli. Ultimamente siete caduti in spese eccessive e improvvise e vi rendete conto di dover stare attenti a ciò che fate. Per il resto, sarà una giornata tranquilla, nella quale sentirete il bisogno di una maggiore protezione da parte del vostro partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, anche voi potete sorridere. Da oggi inizia per voi un periodo di grande recupero che vi accompagnerà fino alla fine dell’anno. Non mancheranno i contrattempi, ma sarete bravi ad affrontarli grazie anche alla vicinanza di alcune persone speciali che non mancheranno di farvi sentire il loro appoggio. Temporeggiate sul lavoro, i successi arriveranno prima o poi.

PESCI

Amici dei Pesci, oggi l’oroscopo di Paolo Fox vi vede particolarmente nostalgici. In giornate come queste, la vostra testa va subito a una grande storia d’amore del passato, finita da tempo ma che non avete mai totalmente dimenticato. Le stelle, però, vi mettono in guardia da eventuali passi indietro. Guardate avanti e dimenticate il passato. Anche il futuro vi riserva sorprese importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: il vostro 2019 finirà in crescendo, ma dovrete essere bravi a cogliere tutte le occasioni che vi si pareranno davanti.

