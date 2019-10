Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 23 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 23 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Amici dell’Ariete, preparatevi a vivere una giornata di grandi soddisfazioni, soprattutto in contrasto con un lunedì al di sotto delle vostre aspettative. Siete molto carichi, perché sapete che in questo mercoledì avrete l’occasione di costruire il vostro successo lavorativo: preparatevi a dovere e tuffatevi, un po’ di improvvisazione non può guastare. Se avete situazioni in sospeso, chiaritele entro venerdì: solo così riuscirete a ottenere ciò che volete.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede alle prese con una serie di ostacoli che renderanno difficile il vostro cammino verso il successo. I vostri progetti, soprattutto sul lavoro, potrebbero subire ritardi e rallentamenti. Sta a voi non perdervi d’animo e continuare a tentare. Nel frattempo, meglio rimandare di qualche giorno un importante incontro che avevate fissato per oggi. Affrontate un problema alla volta.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, i nati sotto il segno dei Gemelli avranno un’ottima occasione per fare chiarezza con una persona importante. Avete molti dubbi, sia nella vita privata che nel lavoro: oggi avrete modo di risolverne un bel po’ e a fine giornata sarete parecchio sollevati. Non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti o il vostro pensiero, anche se ciò significa ferire qualcuno.

CANCRO

Amici del Cancro, oggi potete pensare al vostro futuro. Nei giorni scorsi, infatti, sono maturate alcune condizioni che vi rendono finalmente più liberi e indipendenti a livello economico. Adesso non vi resta che guardarvi intorno per stabilire in che direzione andrà la vostra vita. Evitate discussioni con le persone a cui volete più bene, non cadete nelle provocazioni e non fatevi prendere dalla gelosia. Tutto andrà bene anche dal punto di vista sentimentale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi sentite in gran forma, grazie anche ad alcune scelte positive che avete fatto in termini di salute e alimentazione. La Luna ha un bel transito nel vostro segno: cercate di incanalare la buona fortuna che vi regala nel settore a cui più tenete, ovvero l’amore. Ultimamente infatti con il partner non avete passato momenti tranquilli: è il momento di sotterrare l’ascia da guerra e pensare al futuro.

VERGINE

Cari Vergine, in questo mercoledì sarete favoriti negli incontri. Sia dal punto di vista sentimentale, che dal punto di vista lavorativo. La Luna sta per entrare anche nel vostro segno, ne guadagnerete in sicurezza nei vostri mezzi. Approfittate di questo periodo relativamente tranquillo in famiglia per passare del tempo con alcuni amici che non vedete da tanto. Non ve ne pentirete affatto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: siete ansiosi di costruire il vostro futuro e in questi giorni avrete l’occasione per mettere i primi mattoncini verso il successo. Buona fortuna!

