Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, Sole in Leone, primo giorno: finalmente capirete che la vostra vita non è fatta solo di problemi, sentitevi completamente liberi di esprimervi e di essere voi stessi, facendovi valere il più possibile. Venere nell’arioso Gemelli porta un soffio di gioventù, vi rende simpatici persino i vostri concorrenti che accetteranno le vostre indicazioni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’ingresso del Sole in Leone, dove transita anche Mercurio, richiama l’attenzione sulla vita familiare e sul rapporto genitori-figli. È richiesta presenza e la collaborazione di tutti. Il vostro maggior desiderio è ora di trovarvi in ambienti familiari e sentire la sicurezza di poter costruire qualcosa su basi solide e, per molti, ciò significa la propria casa.

Gemelli

Cari Gemelli, il Sole inizia a creare un terreno fortunato per le vostre imprese finanziarie, che sono già protette da un grande Mercurio. Voi siete perfetti nella vostra imperfezione, più l’ambiente è sottoposto a situazioni confuse e più voi riuscite bene in affari e la vostra stella brilla meravigliosa.

Cancro

Cari Cancro, l’uscita del Sole provoca a tutti i segni stanchezza fisica e nervosismo, anche voi oggi provate una sensazione di vuoto dentro, evitate situazioni che possono toccare la salute. Illuminato dai raggi solari, Mercurio sarà ancora più attivo e collaborativo, convincente per le persone che servono nel lavoro e in affari. Incassi previsti oggi e nei prossimi giorni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 23 luglio 2025), abbiamo la gioia di poter contare esclusivamente pianeti positivi quando il Sole entra nel segno alle ore 13:31. I bambini che nascono dopo quest’ora e fino al 22 agosto sono del Leone, avranno davanti a sé un futuro meraviglioso e importante. Come conviene a questo segno che è il trionfo dell’estate.

Vergine

Cari Vergine, normale oggi una caduta di tono o di vigore, provocata da Venere e Luna in Gemelli, ma non esclude successo professionale e prevede anzi due possibilità (Urano) per arrivare al traguardo, voi dovrete fare una scelta. Se non ve la sentite, rimandate alla vostra Luna del 26.

Bilancia

Cari Bilancia, dovete ora allargare la vita sociale e studiare le persone che frequentate perché esse sono il riflesso di voi stessi. Fate capire anche agli amici chi siete in realtà, per poter far scorrere meglio le nuove collaborazioni. Da oggi, il Sole va in Leone, punto felice del vostro oroscopo, che vanta anche Venere, Urano e Luna in Gemelli – socievoli, affettuosi, umani, innamorati. Un uomo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’attenzione deve essere volta alla carriera, il ruolo nella società, la posizione sociale e la reputazione nella comunità in cui vivete. Prima però trovate anche il tempo per esaminare la vostra vita nel suo complesso per stabilire se state andando nella giusta direzione. La 10ª casa si riferisce anche ai genitori, indica l’importanza delle relazioni con loro.

Sagittario

Cari Sagittario, non sarà oro tutto ciò che splende, ma ce n’è tanto sotto il segno del Leone che inizia oggi e illumina il vostro settore dei lunghi viaggi, anche Mercurio prosegue a mandare influssi molte volte decisivi per la riuscita di un affare finanziario, una iniziativa di lavoro, una ripartenza nelle collaborazioni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la fantasia si rinnova, arriva una nuova scintilla che voi potete trasformare in un grande fuoco passionale. Ricordiamo che Marte e Venere, adesso positivi, in agosto avranno un’altra posizione, quindi non perdete tempo nelle nuove conquiste. Vacanze e incontri indimenticabili. La donna Capricorno fa il suo spettacolo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 23 luglio 2025), nel campo degli affari, il mese del Leone è un buon periodo per consultare esperti – consulenti, avvocati o altri specialisti. Può verificarsi che l’incontro con l’altra persona si risolva, in qualche caso, in un conflitto. Ma anche il conflitto può essere creativo. Sole in opposizione transita nel settore della vita a due, matrimoniale e non, mette in luce i vostri e i difetti della persona cara.

Pesci

Cari Pesci, quando il Sole è in Leone, mette in primo piano l’efficienza fisica e il lavoro. Vi sarà una certa tendenza a preoccuparsi per la propria salute e cercare di migliorare la funzionalità del vostro corpo. L’attività professionale andrà ancora meglio che durante il mese del Cancro, affari in crescita – quasi un miracolo vista la stagione delle ferie.