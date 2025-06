Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 giugno 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 giugno2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata molto positiva: grande forza interiore, passione intensa e ottima presenza nel lavoro – il cielo è dalla vostra parte!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, con Venere nel segno, vi sentite affascinanti e in splendida forma: il lavoro riserva soddisfazioni inattese e opportunità per avanzare

Gemelli

Cari Gemelli, energia e idee nei progetti professionali: sfruttate la giornata frizzante per affrontare nuove sfide, mantenendo un occhio sulle parole da evitare.

Cancro

Cari Cancro, rivoluzione interiore in corso: priorità e sentimenti vengono ridefiniti, con la giusta dose di apertura per accogliere sorprese.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 23 giugno 2025), vi sentite forti e determinati, ma desiderate anche coccole: ideale per chi è in coppia o in cerca di attenzioni extra.

Vergine

Cari Vergine, giornata radiosa: nuova energia, gratifiche in arrivo sul lavoro e possibilità di incontri sinceri in amore.

Bilancia

Cari Bilancia, un po’ di nervosismo nell’aria: attenzione a non sfogare tensioni su partner o famiglia

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giorno molto positivo: fascino accentuato, voi attirate gli altri e raccogliete apprezzamenti.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi è il vostro giorno per aprirvi all’amore: giocate le vostre carte migliori, siete pronti a emergere!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, allontanate chi crea dissapori: giornata luminosa, potete ottenere belle gratificazioni se restate fiduciosi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 23 giugno 2025), creatività premiata: il lavoro vi premia con intuizioni interessanti, godetevi questo momento favorevole.

Pesci

Cari Pesci, sul lavoro si profilano svolte importanti, mentre in amore un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.