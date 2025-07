Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, le stelle vi suggeriscono di essere meno impulsivi. Potreste avvertire una certa pressione in ambito lavorativo, ma se avrete solo un po’ di pazienza riuscirete a completare tutto. Nel contesto amoroso, fate attenzione a non pronunciare parole che potreste pentirvi di aver detto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata promettente per rinforzare le relazioni, specialmente nella sfera lavorativa. Branko raccomanda di mantenere alta l’attenzione, specialmente se state considerando una nuova opportunità.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra energia sta tornando, ma fate attenzione a non distrarvi. Se avete troppi impegni lavorativi, stabilite quali sono le priorità. A livello amoroso, desiderate leggerezza: una battuta o un invito inaspettato potranno rendere la giornata piacevole.

Cancro

Cari Cancro, con la Luna favorevole, il vostro sesto senso diventerà un ottimo alleato. Nel contesto lavorativo, fate affidamento sul vostro istinto, mentre in ambito amoroso potreste ricevere un segnale importante da qualcuno che non vi aspettavate.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 22 luglio 2025), poiché il Sole sta per abbandonare il vostro segno, sfruttate queste ultime ore per brillare. Potreste ricevere attenzioni particolari. Branko vi consiglia di non perdere tempo con chi non vi apprezza. Giornata favorevole per le attività creative.

Vergine

Cari Vergine, la giornata inizierà con alcune incertezze, ma nel pomeriggio la situazione si chiarirà. Ci potrebbero essere risposte attese in campo lavorativo. Nel contesto amoroso, una persona potrebbe sorprendervi con un gesto affettuoso.

Bilancia

Cari Bilancia, sarà un martedì equilibrato, proprio come voi. Potreste ricevere un invito o un’interessante proposta in questa giornata. Se siete in coppia, sarà il momento giusto per pianificare qualcosa di speciale insieme.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le stelle vi mettono alla prova, in particolare nelle relazioni interpersonali. Branko vi esorta a non reagire in modo troppo istintivo e un po’ aggressivo alle provocazioni. In ambito lavorativo, mantenete la calma anche quando le cose non vanno come sperate.

Sagittario

Cari Sagittario, avrete voglia di novità e in questa giornata potreste trovare ciò che desiderate. Sarà un buon momento per le amicizie e per confronti produttivi. In coppia, stiano attenti coloro che portano avanti due relazioni, mentre chi è single potrebbe avere un incontro interessante.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sempre concentrato e risoluto. Questo nuovo giorno vi offre l’occasione di risolvere una questione non risolta. Branko vi suggerisce di prestare attenzione di più ai bisogni del vostro partner. Piccole attenzioni saranno molto apprezzate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 22 luglio 2025), la giornata si presenta vivace e ricca di sorprese. Se state lavorando su un progetto creativo, potreste avere un’idea brillante. Dal punto di vista amoroso, diffidate dei silenzi: non sempre dicono più delle parole.

Pesci

Cari Pesci, la vostra sensibilità è un punto di forza. In questa giornata potreste offrire aiuto a qualcuno con un consiglio o un gesto gentile. Sul piano lavorativo, mantenete la calma: la risposta che attendevate arriverà presto.