Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 maggio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 maggio2025:

Ariete

Cari Ariete, l’arrivo del Sole in Gemelli rappresenta una buona notizia. Vi sentirete più aperti, curiosi e pronti a formare nuovi contatti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è tempo di rallentare un po’. Il Sole lascia il vostro segno, ma vi regala più chiarezza. In campo amoroso sarà meglio evitare atteggiamenti gelosi.

Gemelli

Cari Gemelli, arriverà finalmente il vostro momento, vi sentirete a vostro agio con voi stessi. L’energia è al top e la vostra mente molto attiva.

Cancro

Cari Cancro, dovrete riflettere su voi stessi. Il Sole nei Gemelli vi incoraggia a dedicarvi alla vostra vita interiore. Sarete più contemplativi e meno inclini a farvi travolgere dal caos esterno.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 21 maggio 2025), una fase buia si chiude. Le interazioni sociali aumentano ed emerge il vostro talento nel guidare gli altri.

Vergine

Cari Vergine, l’arrivo del Sole in Gemelli vi mette un po’ alla prova, soprattutto in ambito lavorativo. In amore, cercate di avere conversazioni sincere.

Bilancia

Cari Bilancia, giungerà una grande energia per voi. I Gemelli sono un segno simile, e questo vi rende più speranzosi e disponibili.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sarà il momento di affrontare una trasformazione. Non temete di lasciare indietro ciò che non vi serve più.

Sagittario

Cari Sagittario, con il Sole in opposizione, sarà il momento di abbassare i ritmi. Ci sarà bisogno di comunicare e di confrontarsi, soprattutto nelle relazioni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la vostra attenzione si concentrerà sui dettagli: organizzazione, lavoro, benessere giornaliero. Il Sole nei Gemelli vi incoraggia a essere più adattabile. Sul piano amoroso, provate ad aprirvi a nuovi modi di dialogare con la persona amata.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 21 maggio 2025), sarà il vostro momento! L’energia dei Gemelli vi si addice e vi sentite in armonia con l’universo.

Pesci

Cari Pesci, il passaggio del Sole vi incita a riscoprire le vostre radici. La famiglia, la casa e le relazioni intime diventeranno fondamentali.