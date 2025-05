Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 20 maggio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 20 maggio2025:

Ariete

Cari Ariete, il Sole in Gemelli porta nuovi stimoli nel lavoro e un entusiasmo contagioso nella vostra vita. Marte e Plutone vi danno grinta, intuizione e una sensualità intensa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il Sole lascia il vostro segno ma Mercurio, Giove e Venere ancora vi proteggono. È il momento di vincere sul lavoro con intelligenza e strategia.

Gemelli

Cari Gemelli, si apre per voi il periodo più importante dell’anno per il vostro segno. Sole, Luna, Giove e presto anche Venere si uniscono per darvi luce e opportunità uniche.

Cancro

Cari Cancro, con il Sole nei Gemelli si chiude un ciclo e si prepara il vostro nuovo anno personale. È tempo di bilanci: lasciate andare ciò che vi ha fatto soffrire.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 20 maggio 2025), siete positivamente aggitati! La stagione dei Gemelli vi ringiovanisce e vi spinge all’azione.

Vergine

Cari Vergine, il Sole nei Gemelli vi rende più nervosi e attivi ma anche più intuitivi e reattivi. L’amore? Un mix esplosivo di desideri e contrasti.

Bilancia

Cari Bilancia, si apre una fase leggera e positiva per voi, piena di energia e incontri stimolanti. In amore si parla di unioni, convivenze e nuovi inizi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è il mese più intenso dell’anno per voi, possibile una trasformazione. C’è voglia di cambiare, rinascere e uscire da schemi ripetitivi. In amore se c’è un nodo scioglietelo ora. La Luna sta per arrivare nel vostro segno e vi farà vivere emozioni forti. Affari e relazioni vi vedono protagonisti assoluti.

Sagittario

Cari Sagittario, l’opposizione dei pianeti in Gemelli vi rende insofferenti e ipersensibili: calma e sangue freddo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, anche voi avete bisogno di leggerezza: lasciatevi andare agli inviti e alle novità. Il Sole in Gemelli vi stimola a muovervi, pensare in grande e agire.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 20 maggio 2025), si accende una luce nella vostra vita grazie all’arrivo del Sole nei Gemelli. Sognate in grande ma restate coi piedi a terra.

Pesci

Cari Pesci, con il Sole in Gemelli aumentano le responsabilità in famiglia e nelle relazioni più strette. Serve organizzazione e capacità di mediazione.