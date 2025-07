Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, il fine settimana sarà all’insegna della calma e della riflessione. Questo è un periodo ideale per cercare soluzioni a vecchi problemi, soprattutto in amore. Per quanto riguarda il lavoro, non sono previsti grandi cambiamenti, ma le stelle suggeriscono di dedicarsi a progetti a lungo termine.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vivrete un weekend di grande energia, con molte possibilità in arrivo sia in ambito professionale sia sentimentale.

Gemelli

Cari Gemelli, buone notizie sul lavoro, con opportunità di espandere il proprio campo di azione. In amore, invece, ci potrebbero essere dei contrasti che richiederanno molta pazienza.

Cancro

Cari Cancro, il weekend sarà focalizzato su cambiamenti importanti. Le previsioni indicano che ci saranno nuove opportunità in ambito lavorativo, ma sarà necessario fare delle scelte importanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 20 luglio 2025), state vivendo un weekend all’insegna della curiosità e della voglia di fare nuove esperienze. In amore le stelle favoriscono la comunicazione e la passione, ma bisognerà fare attenzione a non essere troppo distanti dal partner.

Vergine

Cari Vergine, il vostro sarà un fine settimana ricco di emozioni forti. Le previsioni indicano che ci sarà una buona energia per affrontare le difficoltà, soprattutto sul fronte sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci delle sfide da superare.

Bilancia

Cari Bilancia, il fine settimana in corso sarà favorevole per quanto riguarda la carriera. Potrebbero esserci buone opportunità professionali e qualche novità interessante sul lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il fine settimana sarà positivo soprattutto sul piano relazionale. Le stelle favoriscono l’amore, con possibilità di chiarimenti e momenti di serenità con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci una fase di riflessione che richiede pazienza.

Sagittario

Cari Sagittario, vivrete un fine settimana molto dinamico, con molti eventi in arrivo. Le stelle porteranno cambiamenti positivi in ambito lavorativo, con una possibilità di crescita che non va lasciata sfuggire.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il fine settimana sarà all’insegna della riflessione e della ricerca di equilibrio. Questo sarà un periodo ideale per dedicarsi a se stessi e risolvere eventuali questioni irrisolte in amore. Per quanto riguarda il lavoro, la creatività sarà al centro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 20 luglio 2025), vivrete un weekend piuttosto intenso dal punto di vista emotivo. Potrebbero esserci nuove opportunità per rinforzare i legami esistenti o per incontrare una persona speciale.

Pesci

Cari Pesci, il weekend si preannuncia sereno e positivo, soprattutto per quanto riguarda la vita di coppia. Le stelle consigliano di godere dei momenti di tranquillità e di dedicarsi al benessere. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno segnali di progresso.