Oroscopo Branko oggi 2 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko?

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, quest’oggi sarete dello stato d’animo giusto per affrontare le persone che vi stanno a cuore, ma anche quelle funzionali al vostro lavoro. La vostra aggressività, intrinseca nel carattere, quest’oggi è allineata con la dedizione alla causa. Secondo l’oroscopo di Branko, potrete vincere in amore, nessuno potrà dirvi di no.

Toro

Cari Toro, secondo Branko la Luna ancora in Scorpione non è indicata per farsi coinvolgere in situazioni particolari di famiglia, dovrete aspettare la mezza giornata per vedere il transito del satellite in Sagittario e allora sarà tutt’altro paio di maniche. Giove benevolo vi spinge verso nuove attività.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko questa sarà una giornata di prime conferme in ambito professionale. La Luna scorpionica ha individuato un elemento importante per la vostra ascesa autunnale, non fatevelo scappare. Avete sviluppato un forte intuito, che si consoliderà da domani con il transito di Mercurio in Scorpione. La Luna vicina a Giove in Sagittario crea qualche agitazione.

Cancro

Cari Cancro, portate pazienza nell’ambito professionale, va bene essere ambiziosi ma non potete avere tutto e subito. Chi troppo vuole nulla stringe e potrebbe capitare anche a voi. Secondo Branko non potete credere di aggiustare i problemi di un intero anno in un solo giorno di Luna positiva, dovete aspettare almeno domani. Con Mercurio in Scorpione, avrete un aiuto in famiglia e per i figli.

Leone

Cari amici del Leone, secondo Branko dovreste stare più attenti alla forma fisica, vi credete più forti di quello che siete. L’autunno porta con sé un po’ di malinconia e qualche chilo di troppo, come se non bastasse la Luna in Scorpione vi fa alzare dal lato sbagliato del letto questa mattina.

Vergine

Cari amici della Vergine, la Luna in Sagittario non è un transito da prendere alla leggera, vi manca quello slancio per portare a termine i vostri progetti, non avvertite quella scintilla necessaria a rimboccarvi le maniche. Distraetevi pensando alla famiglia e alla casa.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo Branko siete voi i protagonisti dello zodiaco in questa giornata perché non solo potete contare sull’appoggio del Sole, energia più importante di tutte, ma anche sulla presenza di Giove che resterà con voi fino al 23 ottobre. La fortuna sarà dalla vostra parte e influirà in particolare sulla sfera di vostro interesse, come l’amore.

Scorpione

Cari Scorpione, la Luna oggi apre una nuova finestra sul futuro, cominciate subito a fare progetti cercando nuove opportunità. Anche le relazioni sono importanti, avete bisogno di qualcuno che vi possa dare quello che altri in passato vi hanno tolto. La Luna pronta a entrare in Sagittario precede l’arrivo di Mercurio nel vostro segno, previsto per domani: sarà una bella occasione per chi sta cercando l’amore.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, mancano soltanto due giorni alla caduta di Marte, nel senso che gli ostacoli finalmente si diraderanno e sarete ripagati dopo aver portato pazienza nel lavoro e anche in famiglia. Arrivano già le prime soddisfazioni, quando la Luna in tarda mattinata entra nel vostro segno, la prima Luna d’autunno che porta con sé nuovi amori.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko non siete particolari fan dell’autunno, anche se non vi dispiace perché vi ricorda l’inverno, che amate alla follia. Eppure l’influsso della Bilancia vi rende instabili, non gradite la volubilità di chi pende un po’ di qua e un po’ di là. Non abbiate timore, questa è la giornata ideale per avviare nuove collaborazioni.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di Branko una sorpresa professionale è proprio dietro l’angolo, dovete soltanto attendere il transito della Luna da Scorpione a Sagittario e avrete liete novelle anche dal punto di vista finanziario. Agite con velocità e chiudete in breve le trattative.

Pesci

Oggi, secondo l’oroscopo di Branko del 2 ottobre, Nettuno incontra la Luna ancora in Scorpione al vostro risveglio, cari Pesci, e stimola poesia e immaginazione, spingendovi verso attività artistiche e creative. L’influsso arriva poi dal Sagittario e la Luna congiunta a Giove cambia l’atmosfera, costringendovi a frequentare persone di poco interesse ma dal grande valore professionale.

