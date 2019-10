Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 2 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Mercoledì 2 ottobre 2019 – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi. Ogni giorno il suo oroscopo e le sue previsioni sono tra le più consultate dagli italiani. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele dove anticipa cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox si prevedono giornate davvero complesse per il vostro segno, in particolare nel weekend. Approfittate quindi di questi giorni, fino a venerdì, per portare avanti progetti ambiziosi. In questa fase avete comunque alcuni segni dalla vostra parte, come Sole, Mercurio e Venere, che vi danno grande fortuna. Cercate di recuperare le energie perdute e trascorrere un po’ di tempo in più in compagnia del partner.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, giornate di forte agitazione per il vostro segno. Questo vi condiziona in tutto ciò che fate: avete perso la serenità e la lucidità che vi contraddistingueva. I problemi da risolvere, infatti, non mancano. Se avete litigato con delle persone importanti per la vostra vita, il consiglio è quello di parlarvi e chiarirvi di persona. Ci potrebbe essere infatti chi ha bisogno del vostro conforto, non siate troppo altezzosi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi dovete mettere in mostra tutte le vostre capacità e il vostro spirito battagliero che da sempre vi contraddistingue. D’altronde siete di natura particolarmente ambiziosi, e niente e nessuno può fermarvi. Le stelle sono dalla vostra parte, per cui approfittatene soprattutto se siete single e in cerca di un nuovo amore. Può essere il momento adatto per rimettersi in pista.

CAPRICORNO

Oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovrete fare i conti con numerosi dubbi e interrogativi che si arrovellano in testa. Non avete ancora ben chiari in testa quelli che sono i vostri obiettivi e la strada da intraprendere per realizzarli. Siete davvero soddisfatti della vostra vita e di quello che state facendo? Qualche problema anche in amore: parlatevi e chiarite.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi questo 2 ottobre prevede qualche tensione e qualche scombussolamento a livello sentimentale, anche per quelle coppie più di lunga data. A provocare questi scontri con il partner sono in particolare delle eccessive spese che avete dovuto affrontare il questi giorni. In generale moderate un po’ i termini e state attenti a come vi rivolgete, perché a volte le parole sono più taglienti della spada.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata molto buona per chi ha intenzione di ampliare la propria rete di contatti e fare nuove amicizie e conoscenze. Ultimamente siete stati particolarmente pigri e svogliati, e avete passato molti giorni buttati sul divano. È il momento di darvi da fare, anche grazie alla Luna nel segno. Soddisfazioni in arrivo soprattutto sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario. Chi è single potrebbe trovare finalmente l’anima gemella. Basta crederci e darsi da fare.

