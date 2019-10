Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 2 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, come ogni giorno, Paolo Fox ha realizzato il suo celebre oroscopo, tra i più consultati e apprezzati dagli italiani. Il noto astrologo spesso è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come Latte e Miele) dove annuncia le sue previsioni per oggi e domani, ma anche per le giornate successive dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Amici dell’Ariete, continua per il vostro segno una fase di vera e propria ripresa, grazie alla quale riuscirete a risollevarvi dopo una fase complessa. Venite infatti da settimane davvero pesanti sotto tanti punti di vista. Ma d’altronde a voi le sfide non fanno paura, anzi vi stimolano. Bene l’amore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è arrivato il momento di raccogliere i frutti del vostro lavoro. Dopo tanto stress e sacrifici, finalmente le soddisfazioni arrivano. Avete superato una fase complicata, ma potete dire di avercela fatta. In amore potreste aver avuto giornate difficili, segnate da vari litigi con il vostro partner. Finalmente potete chiarirvi, approfittatene, le stelle sono dalla vostra parte.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi questa è una giornata davvero positiva sotto molti punti di vista. Avete un po’ perso i vostri obiettivi, ma finalmente vi siete rimessi in carreggiata. Approfittatene per recuperare alcuni rapporti interpersonali un po’ complicati, soprattutto se si tratta di persone a cui tenete molto ma con le quali avete avuto dei litigi. Gli impegni non mancano, datevi delle priorità.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vede un quadro astrale davvero positivo per il vostro segno. Sarete al top in particolare nella prima metà di questa settimana. Prendetevi delle rivincite sui vostri avversari, che ultimamente hanno tentato di mettervi il bastone fra le ruote. C’è infatti chi, specie sul lavoro, ha cercato di sminuire le vostre doti. Dimostrate tutte le vostre qualità e i punti di forza.

LEONE

Cari amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede per il vostro segno un mercoledì 2 ottobre 2019 davvero sottotono sotto molti punti di vista. In amore cercate maggiore stabilità e serenità, che ultimamente vi è parecchio mancata. La fase di recupero è però vicina, e secondo le stelle inizierà già da giovedì. Maggiore prudenza in amore: non potete contraddire o voler entrare nel merito di ogni decisione del partner.

VERGINE

Giornata davvero faticosa per il vostro segno. Tante le questioni in sospeso ancora da risolvere, e questo vi mette una certa ansia e agitazione. Come se non bastasse, le cose potrebbero peggiorare in serata, ma voi non vi abbattete e non state con le mani in mano. Mantenete la calma ed approfittate del weekend per riallacciare alcuni rapporti interpersonali che si sono raffreddati.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: godete di un cielo davvero positivo, che vi invita a guardare avanti con ottimismo rispetto a tutti gli ambiti della vostra vita.

