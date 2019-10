Oroscopo oggi: mercoledì 2 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Inizia un nuovo giorno e arriva un nuovo appuntamento con l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, infatti, le previsioni dell’oroscopo sono sempre molto consultate: un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Amici dell’Ariete, preparatevi a un mercoledì all’altezza delle vostre aspettative. Le stelle in questa giornata vi consigliano infatti di coltivare alcuni rapporti che vi fanno stare bene, senza pensare troppo a cosa pensano gli altri. Non mancherà qualche tensione, soprattutto in ambito lavorativo, ma nulla che non riusciate a superare con un po’ di impegno. A fine giornata sarete soddisfatti del vostro rendimento.

Toro

Per il Toro, invece, l’oroscopo di oggi ha in serbo una giornata a due facce: al mattino non inizierete benissimo, complice un po’ di stanchezza e la vostra poca voglia di immergervi nella routine quotidiana. Di pomeriggio, invece, le vostre quotazioni saliranno: approfittatene per stare un po’ con il partner, mentre se siete single non esitate a innamorarvi di nuovo. Avete tanto da donare, vi serve solo la persona adatta.

Gemelli

Amici dei Gemelli, oggi dovete vivere al massimo: sarà un mercoledì ricco di soddisfazioni, a patto che non stiate fermi ad aspettare una manna dal cielo che non arriverà mai. Agite, muovetevi, vedete gente e soprattutto siate convinti dei vostri mezzi: con la giusta autostima siete inarrestabili, in tutti i campi. Qualche questione in sospeso in famiglia: risolvetela al più presto per evitare litigi.

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro faranno bene a riordinare le idee: negli ultimi tempi vi passano troppe cose per la testa e rischiate così di sprecare tempo ed energie inseguendo traguardi non importanti. In questa giornata invece, secondo l’oroscopo di oggi, dovete approfittare degli astri benevoli per iniziare un periodo molto fruttuoso. Soprattutto in amore, dove avete bisogno di nuovi stimoli per essere felici.

Leone

Amici del Leone, Saturno e Giove sono pronti a mettere i bastoni tra le ruote al vostro segno. Soprattutto in ambito sentimentale: molti di voi, infatti, stanno vivendo un periodo di appannamento con il partner. Una fase che proseguirà anche oggi, senza però destare troppe preoccupazioni. Chi deve preoccuparsi è invece chi è single: non è una fase facile della vostra vita, soprattutto se siete da poco usciti da una storia dolorosa. Tenete duro.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi – 2 ottobre 2019 – dovranno concentrarsi soprattutto su loro stessi. È il momento giusto per tirare i remi in barca e riposare un po’: sono stati giorni stressanti, seppur ricchi di soddisfazione. Adesso state per un po’ in panchina e lasciate giocare gli altri: quando tornerete in campo sarete nuovamente in forma e pronti a sbaragliare la concorrenza, in tutti i settori.

Bilancia

Voi della Bilancia siete il segno del giorno! Quella di oggi sarà infatti per voi una giornata ricca di positività e buonumore. Molti di voi riceveranno una bellissima notizia al mattino, altri invece vivranno una fase molto produttiva e soddisfacente sul lavoro. Le stelle vi consigliano di riservare le giuste attenzioni a famiglia, amici e partner e di pensare soprattutto a voi stessi, senza cedere alle solite preoccupazioni quotidiane.

Scorpione

Giornata di normale amministrazione in arrivo per lo Scorpione. In questo mercoledì 2 ottobre, infatti, non ci saranno grosse sorprese per voi. La Luna tenderà però a tirarvi qualche scherzetto: state attenti al vostro umore. Solitamente siete lunatici, ma non esagerate soprattutto in alcuni rapporti personali, visto che la controparte potrebbe presto perdere la pazienza. Tenete duro anche sul lavoro: non siete soddisfatti, ma presto tornerà il sereno.

Sagittario

Anche voi del Sagittario dovete prepararvi a una giornata da vivere alla grande. L’oroscopo di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, promette infatti faville: le stelle saranno dalla vostra parte in molti settori, dagli approcci amorosi alle amicizie, fino ai rapporti in famiglia. E dire che solitamente siete delle persone abbastanza irascibili e nervose. Oggi invece andrà tutto per il verso giusto: persino un progetto lavorativo, che sembrava svanito per sempre, potrebbe tornare prepotentemente in auge…

Capricorno

Amici del Capricorno, è in arrivo un giorno davvero difficile, soprattutto se state vivendo una storia d’amore. Oggi, infatti, avrete molto da ridire col partner: un po’ per gelosia, un po’ per vecchie ruggini che non siete ancora riusciti a smaltire. Le stelle vi consigliano però di affrontare tutti i nodi rimasti sul pettine, prima che sia troppo tardi. In compenso, continuano ad arrivare begli attestati di stima sul lavoro.

Acquario

L’oroscopo di oggi dell’Acquario ha in serbo diverse sorprese per i nati sotto questo segno. Marte e la Luna, infatti, vi regalano qualche momento di intensa emozione e un po’ di buona fortuna, da spendere dove preferite. Il consiglio delle stelle, soprattutto per quanto riguarda le coppiette, è quello di essere audaci e di provare sempre cose nuove. Sul lavoro, inoltre, riscuoterete un certo successo soprattutto tra i colleghi.

Pesci

Amici dei Pesci, non sarà proprio il miglior giorno della vostra vita. Riceverete qualche cattiva notizia che vi toglierà l’entusiasmo, soprattutto sul lavoro. L’importante però è non arrendersi, ma cercare di capire i motivi che vi hanno portato in questa situazione. Non mancano contrasti e gelosie in coppia, ma è evidente che siano ulteriori dimostrazioni di quanto sia stretto il legame con il partner.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

