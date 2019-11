Oroscopo Branko oggi 2 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 2 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 2 novembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, anche se le stelle sono fortunate, pare che avrete qualche problema nella vostra relazione di coppia. L’amore non è bello se non è litigarello, in effetti: anche se il rapporto è stabile e genuino, non è detto che non possa esserci qualche tensione e che questa non possa contribuire a darvi una scossa (benefica).

Toro

Cari Toro, secondo Branko l’oroscopo di oggi Venere vi farà dei doni. Se da una parte contribuirà a farvi vedere le cose più chiaramente in amore, dall’altra vi garantirà buona sorte soprattutto per le questioni finanziarie. Unica nota negativa è Mercurio che vi rende emotivi e illogici e vi fa straparlare. Cercate di controllare le vostre emozioni per non alimentare discussioni stupide.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi Venere congiunta a Giove agiterà le vostre relazioni sentimentali e dovrete fare un grande sforzo per non far precipitare nel caos alcune situazioni. Non permettetelo, soprattutto perché nei prossimi giorni avrete a che fare con una serie di questioni pratiche e legali che assorbiranno molte delle vostre energie e vi vorranno vigili e concentrati.

Cancro

Cari amici del Cancro, se siete professionisti con ruoli di responsabilità nel vostro lavoro avrete qualche problemino. Nel senso che vi state attirando diverse antipatie, anche se non state facendo nulla per provocarle. È la vostra bravura a spaventare il prossimo, che non fa che temere il vostro raggiungere sempre maggiore autorevolezza e posizioni di rilievo. Mercurio vi darà una mano nel difendervi da attacchi immotivati.

Leone

Cari amici del Leone, l’oroscopo di oggi di Branko vi vede infastiditi dal fatto che non riuscite a far arrivare a qualcuno l’importanza del significato delle vostre parole. Non riuscite a farvi ascoltare e questo è per voi motivo di grande frustrazione; è il Sole che, insieme a Mercurio, è entrato nel segno dello Scorpione e rende “freddo” il vostro ambiente affettivo, quasi scostante.

Vergine

Cari amici della Vergine, i giorni futuri saranno ricchi di novità e stimoli a livello professionale. Se vi sentivate annoiati dovrete ricredervi in fretta; e anche se Giove e Venere nel segno vi porteranno qualche problemino pratico, ci sarà la Luna a garantirvi successo e protezione. In amore vedrete risvegliarsi la passione, mentre in amicizia vi troverete a incontrare qualcuno che non vedete da tempo.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Branko con una congiunzione tra Luna e Saturno in Capricorno non è dei più favorevoli. Nel senso che è un tipo di congiunzione che vi rende instabili, stanchi, fisicamente deboli. Si tratta, però, di un aspetto transitorio e che forse, se ve ne restate tranquilli, non sortirà particolari effetti sul vostro quotidiano. L’amore è malinconico, ma risveglia bei ricordi.

Scorpione

Cari Scorpione, nessuno come voi è in grado di rinnovarsi, cambiare, evolversi e crescere mentalmente. Se avete attraversato un momento cupo, adesso vi aspetta una sorta di rinascita davvero benefica: Luna in Capricorno, infatti, vi spingerà a capire cosa deve restare nella vostra vita e cosa va respinto. Una relazione, un rapporto di amicizia? Testatene accuratamente lo stato di salute.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di Branko oggi prevede che Venere nel vostro segno sarà foriera di buone novelle. L’amore è ciò su cui dovete concentrarvi, visto che si apre una stagione in cui la caccia è favorita. Se siete pronti per un nuovo rapporto e per rafforzare quello in cui siete da tempo, è il momento giusto. Marte e Giove, peraltro, vi invitano a esplorare orizzonti nuovi, lontani dalla vostra “comfort zone”.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, le buone notizie per voi sono sotto il profilo lavorativo. Dopo un periodo un po’ piatto sono in arrivo stimolanti novità, quindi nuove mansioni, promozioni, miglioramenti importanti. Se avete una certa età vi riscoprirete innamorati: di qualcuno? Dei vostri hobby o di una professione che ancora esercitate? Non ha importanza, l’importante è sentirsi bene.

Acquario

Cari Acquario, Mercurio e Venere in Scorpione vi mettono i bastoni fra le ruote per la realizzazione di qualche progetto a cui tenete particolarmente. In amore però avete il vostro riscatto, la vostra rivincita: qualcuno vi aveva consigliato di mollare qualcosa a cui tenevate, ma la vostra determinazione vi ha fatto desistere nell’accettare quel suggerimento. E se ci avete creduto è perché avevate le vostre – avvedute – ragioni.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Branko di oggi prevede che ci sarà qualche spostamento, qualche viaggio, qualche nuova esplorazione. Insomma, vi troverete a rapportarvi con qualcosa di nuovo, il che sarà particolarmente stimolante con il Sole che vi incoraggia a spingervi oltre l’ignoto e a risolvere qualche contrasto rimasto insoluto. L’amore? Non c’è male.

