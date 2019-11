Oroscopo oggi: venerdì 1 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, venerdì 1 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 1 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Parte bene il mese di novembre per i nati sotto il segno dell’Ariete. La prestigiosa presenza di un sontuoso Giove, sorridente dal segno amico fedele del Sagittario, esalta la gioia di vivere, che, in voi, è decisamente fortissima. La esprimerete in famiglia e nei rapporti sociali dove la personalità calorosa, solare che il vostro segno vi dona, ha modo di farsi sentire alla grande.

Toro

Cari Toro, siete super protetti dal potentissimo accordo celeste formato da Urano, Saturno Plutone e Nettuno che vi consente di scommettere vincendo in vari campi della vostra vita. Il vostro carattere programmatore, unito allo spirito volenteroso vi permette di non scoraggiarvi di fronte a nulla. Incasserete presto i frutti di quel che state organizzando con tanta cura.

Gemelli

Un gioioso Urano nel segno amico del Toro vi invita a una giornata di festa vivace dove la vostra prontezza di spirito avrà sempre una parte fondamentale. Una configurazione astrale fortunata vi accompagna beneficamente quest’oggi. Avanti così Gemelli!

Cancro

Per i Cancro si prospetta una giornata un po’ caotica e forse non tanto soddisfacente. Marte e Saturno possono giocarvi qualche scherzetto: attenzione a non fare gaffe, prudenza anche nella guida e nelle prese di posizione in ambito sociale troppo drastiche.

Leone

Un parterre planetario d’eccezione accompagna questa vostra giornata di inizio novembre. Molti i pianeti che remano a vostro favore, ma spicca su tutti Giove nel Sagittario. Cari Leone, una bella intuizione vi sorregge sostenendo sempre le scelte che farete e che si riveleranno particolarmente vincenti.

Vergine

Cari Vergine, saprete sempre trovare le parole giuste per armonizzare egregiamente i contatti o per sapervi comportare nelle informazioni da dare. In particolare Urano, il vostro signore ideale, vi dota di verve, arguzia, capacità di farvi capire.

Bilancia

Novembre inizia con uno spirito nuovo per i Bilancia. Plutone e Saturno vi guardano imbronciati dal Capricorno, ma solo per darvi una scossetta salutare e spingervi a osare di più nel campo delle relazioni. Forza, rimboccatevi le maniche.

Scorpione

Prosegue la fase fortunata voluta da Mercurio, nume tutelare, nel vostro segno. E proprio quella che si chiama freschezza, vi invade, portandovi a diventare più affascinanti o coinvolgenti con molte delle persone che vi ruotano attorno.

Sagittario

Un bel gruppo di pianeti veloci vi allieta oggi, 1 novembre 2019. In particolare il vostro nume tutelare, Giove, in congiunzione da più di un anno ormai nel Sagittario, vi spalleggia guidandovi verso un futuro abbastanza soddisfacente.

Capricorno

Cari Capricorno, la vostra dote migliore è la razionalità e oggi vi accompagna nel risolvere qualche piccolo inciampo che potrà costellare la vostra giornata. Fate attenzione a non impuntarvi su questioni di principio troppo nette. Lasciate spazio anche agli altri e soprassedete…

Acquario

Un momento gioioso caratterizza questa giornata di inizio novembre per gli Acquario. Marte e Giove sono sorridenti e vi spingono a giocare bene le vostre carte in ogni campo. Una provvidenziale intuizione vi aiuta a percepire l’atmosfera generale e gli stati d’animo altrui.

Pesci

L’autunno porta novità entusiasmanti per voi dei Pesci. Riuscite ad essere gli animatori di feste, di ritrovi, anche estemporanei, decisi all’ultimo momento tra amici, parenti, conoscenti. Il vostro carattere sempre così semplice, amabile, vi consentirà di essere il centro di scambi, di relazioni, di confidenze.

