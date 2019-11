Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 2 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha svelato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 2 novembre ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, in questa giornata dovrete avere a che fare con parecchio nervosismo. Non sarà facile mantenere l’equilibrio nelle parole, nei pensieri e nei comportamenti. Le stelle vi invitano a controllare un po’ di più le vostre reazioni, soprattutto se a pagare le conseguenze della vostra rabbia sono sempre persone che non hanno colpe. Arriveranno momenti migliori, non temete.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede in gran forma dal punto di vista amoroso. Avrete molte conferme di questo momento fortunato: ottimi momenti di complicità con il partner, finalmente non sentirete più quel desiderio di cercare la felicità altrove e soprattutto vi sentirete in pace con il mondo. Non è qualcosa, questo, che vivete molto spesso. Quindi godetevelo fino in fondo.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, in questo sabato 2 novembre dovete dare piena libertà ai vostri sentimenti. Inutile ingabbiarli continuamente per paura di avere delusioni. Meglio vivere appieno le proprie emozioni, senza possibili rimpianti. Se avete iniziato da poco una storia, però, nonostante vediate buone possibilità per il futuro, il consiglio delle stelle è di procedere con i piedi di piombo. E soprattutto senza fretta.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede molto in forma, soprattutto se siete single. Siete favoriti negli incontri galanti, quindi sfruttate tutto il vostro sex appeal per abbandonarvi ai piaceri della carne, senza per forza essere coinvolti dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro, invece, arriva per voi un progetto molto importante: non prendete l’impegno sottogamba.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, avete tutto il weekend per ricaricare le batterie in vista della prossima settimana. Approfittate del vostro tempo libero per dedicarvi agli amici di sempre, al divertimento e alla famiglia. Cercate di non trascurare nessuno. E soprattutto di non essere incostanti come sempre.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi sabato 2 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 2 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 2 novembre 2019

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi invita a essere più attivi sul lavoro. Ultimamente vi state troppo riposando sugli allori e il rischio è che qualche superiore decida di rimproverarti. O anche di peggio. Cercate di concentrarvi maggiormente e di scindere il privato con il lavoro. In amore, del resto, vivete un periodo di confusione. Ma fare in modo che non influenzi il resto della vostra vita.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: se siete single, si apre un weekend di divertimenti al limite della lussuria. In coppia, invece, arrivano momenti di grande intimità. In entrambi i casi ne sarete felicissimi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE