Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 2 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, molti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi sull’oroscopo, che quotidianamente espone in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 2 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, preparatevi all’ennesima giornata di nervosismo, durante la quale masticherete amaro e avrete battibecchi e contrattempi. Non vi sentite molto in forma, ma dovete comunque avere a che fare con alcune discussioni difficili da affrontare. Armatevi di tanta pazienza e cercate di stare attenti alle parole: non ferite chi vi vuol bene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi potete gioire perché questo mese di novembre vi porterà sicuramente tanta buona fortuna. Ne avete avuta un’anticipazione ieri e oggi sarà una conferma: in questo sabato niente potrà scalfirvi. Iniziate a vedere soluzioni ai problemi quando prima vedevate solo ansie e preoccupazioni. Anche i problemi economici di cui avete sofferto nell’ultimo mese iniziano a pesare di meno. Oggi guardate solo il bicchiere mezzo pieno.

GEMELLI

Cari Gemelli, aspettatevi una piccola crisi in amore in questi giorni. Nell’ultimo periodo, parecchi atteggiamenti del partner non vi sono piaciuti. Dopo aver incubato per molto tempo la cosa, adesso siete pronti a esplodere. Cercate in ogni caso il dialogo e non lo scontro a tutti i costi: gli estremi per un chiarimento ci sono tutti. Sul lavoro invece tutto procede a gonfie vele: siete soddisfatti come non mai.

CANCRO

Amici del Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede alla disperata ricerca di tranquillità e relax. Sono stati giorni molto complicati, come lo sono sempre gli ultimi del mese: approfittate di questo ponte per tirare i remi in barca e dedicarvi ai vostri hobby. Dedicatevi anche all’amore: il partner non attende altro che le vostre attenzioni.

LEONE

Amici del Leone, per voi è in arrivo una giornata rosea per quel che riguarda i sentimenti. Aspettatevi grandi emozioni da vivere tutte insieme al partner. Sul lavoro, avete voglia di lanciarvi in nuovi progetti, anche se temete di lasciare ciò che avete per adesso. In attesa di una decisione, impegnatevi a fondo in quello che fate.

VERGINE

Per la Vergine le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi spingono a rallentare un attimo. Vivete le giornate sempre di corsa, con una frenesia che vi impedisce di vivere i singoli momenti. Rilassatevi e realizzate che c’è altro oltre al lavoro: che ne dite, ad esempio, di dedicarvi con maggiore convinzione alla famiglia?

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: vi sentite invincibili. I vostri sogni sono lì ad aspettarvi: correte a prenderli e non guardatevi alle spalle.

