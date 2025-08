Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 2 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 2 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, sei audace e intraprendente: oggi Giove spinge verso nuove opportunità. L’amore potrebbe sorprendere se hai coraggio nel provarci. Comunicazione brillante grazie a Mercurio, ma attenzione a fraintendimenti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, possibili ritardi sul lavoro: meglio non forzare le situazioni. La fortuna è comunque dalla tua parte, con occasioni da cogliere dopo una pausa riflessiva.

Gemelli

Cari Gemelli, energia e comunicazione al top: relazioni stimolanti in arrivo, approfitta della tua mente agile per attrarre attenzione o far partire nuovi progetti.

Cancro

Cari Cancro, Luna favorevole: idee chiare e intuito acuto, ottimo per agire con successo in amore e progetti concreti. Vita sociale in evidenza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 2 agosto 2025), l’ottimismo guida la giornata: novità sul fronte lavoro e possibili stimoli anche in campo amoroso. Tra i cuori solitari c’è una sorpresa in arrivo

Vergine

Cari Vergine, giornata quasi idilliaca: ordine, metodo e fantasia ti portano verso i tuoi obiettivi. In amore potrebbe scattare la scintilla giusta.

Bilancia

Cari Bilancia, Luna amica e equilibrio ritrovato. Ottimo giorno per trattative, chiarimenti amorosi, firme importanti e incontri serali brillanti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata tesa: Plutone agita le acque interiori, sta a te gestire con saggezza e diplomazia. La passione è intensa ma meglio evitare giochi di potere

Sagittario

Cari Sagittario, cielo carico di entusiasmo: buone soddisfazioni sul lavoro e crescita professionale in vista. In amore potranno emergere piccoli turbamenti, ma con dialogo e dolcezza si risolvono.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Luna e affari astrali favoriscono incontri sociali e opportunità professionali. Presentati con idee nuove perché il passato non basta più e Urano richiede freschezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 2 agosto 2025), giornata potenzialmente incompresa: ambiente familiare teso e dinamiche domestiche da gestire. Prudenza e pacatezza saranno le chiavi migliori.

Pesci

Cari Pesci, creatività ispirata nonostante aspetti difficili di Venere e Marte. Se parti o viaggi, vai avanti con entusiasmo ma senza trascurare la cura fisica. Coppia vivace con un pizzico di pepe.