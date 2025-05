Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 19 maggio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 19 maggio2025:

Ariete

Cari Ariete, la vostra energia sarà contagiosa nel corso delle prossime ore. È il momento perfetto per prendere iniziative sul lavoro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, al via una settimana positiva. Progetti che sembravano bloccati riprendono vigore.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle vi invitano alla prudenza nelle finanze. Sul piano emotivo, ritroverete entusiasmo e voglia di vivere. Nuove amicizie in arrivo.

Cancro

Cari Cancro, un’ondata di ottimismo vi accompagna in questa settimana. I rapporti familiari saranno fonte di gioia. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma: le soluzioni arrivano.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 19 maggio 2025), determinazione e coraggio non vi mancheranno. Ottimo periodo per chi vuole avviare nuove attività.

Vergine

Cari Vergine, la settimana richiede organizzazione. Per quanto riguarda il lavoro, tutto sarà impegnativo, ma gratificante. In amore, cercate il dialogo.

Bilancia

Cari Bilancia, ottime notizie in arrivo. Per quanto riguarda il lavoro, si sbloccano situazioni complicate. Piccoli gesti rafforzeranno il legame con la persona amata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, periodo di riflessione. Evitate mosse impulsive, soprattutto in ambito lavorativo.

Sagittario

Cari Sagittario, grandi opportunità vi aspettano, specialmente in ambito sociale. Una nuova conoscenza potrebbe diventare molto importante.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la pazienza sarà la vostra miglior alleata. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 19 maggio 2025), la creatività sarà al massimo. Perfetto per chi lavora in ambiti artistici.

Pesci

Cari Pesci, al via una settimana intensa, ma piena di soddisfazioni. Lavoro? Arrivano gratificazioni inaspettate.