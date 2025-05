Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 18 maggio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 18 maggio2025:

Ariete

Cari Ariete, quello che state vivendo è un periodo all’insegna di un rinnovamento. Vi attende una giornata piacevole, piena di emozioni e passione. Diversi pianeti nel vostro segno aiutano a sciogliere le riserve nel corso di queste ore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dopo una piccola flessione, tanti nuovi propositi sono da accogliere al volo; serve maggiore leggerezza sul lavoro.

Gemelli

Cari Gemelli, l’aria è tranquilla: sembra che il tempo sia propizio per una svolta decisamente importante; l’energia dell’ultimo periodo è stata difficile da decifrare ma ora siete forse pronti ad inanellare successi in serie. Coraggio: datevi da fare!

Cancro

Cari Cancro, la luna continua a stimolare la riflessione nel corso delle prossime ore ma anche una leggere malinconia; cercate di dedicarvi con maggiore attenzione agli obiettivi di lavoro principali.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 18 maggio 2025), il vostro è un cielo stimolante, Marte e Mercurio si passano il testimone nel corso della settimana per supportare scintille positive nel contesto di lavoro.

Vergine

Cari Vergine, c’è una buona notizia da sfruttare. In amore torna una discreta serenità, qualcuno potrebbe essere prossimo a prendere una decisione importante.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana che sta per iniziare sarà rallegrata da una buona partenza grazie al supporto positivo di Mercurio; il pianeta orbita e assiste chi in amore cerca un chiarimento o semplicemente allontanare le nubi dei dissidi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il cielo di fine ed inizio settimana può dare maggiore spazio ai sentimenti.

Sagittario

Cari Sagittario, cambia la percezione rispetto all’ultimo periodo, alcuni progetti di lavoro non sono più incognite dal punto di vista dei possibili successi in arrivo. Coraggio però: datevi da fare!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, c’è qualcosa che vi attrae ma che non vi convince del tutto, un effetto magnetico che può riguardare l’amore ma anche il mondo del lavoro. Usate bene la testa. Calma.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 18 maggio 2025), Mercurio nel segno è una boccata d’ossigeno per chi navigava a vista dal punto di vista economico.

Pesci

Cari Pesci, siete nel pieno di un periodo di grande positività e maturazione; sul lavoro gli impegni sono in fermento ed è positivo l’impulso di una collaborazione stretta di recente.