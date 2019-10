Oroscopo Branko oggi 17 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 17 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 17 ottobre 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, in questo giovedì sarete molto espansivi, al punto da sembrare esagerati nelle manifestazioni d’affetto nei confronti delle persone che amate. Attenti però al vostro essere particolarmente gelosi con il partner: un comportamento, il vostro, che rischia di irritare. In questa giornata Giove vi renderà un po’ lunatici, ma finirete per passare bei momenti grazie alla vostra allegria. Grandi ambizioni in carriera, ma ci sarà da battagliare.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko oggi siete favoriti dal punto di vista finanziario. La Luna in Gemelli infatti vi garantisce una buona prosperità, anche se siete più tipi da contanti che da bancomat e quindi le leggi in discussione in questi giorni non vi rendono tranquilli. Dovesse andare come sempre, vi abituerete alla nuova situazione. Pensate anche all’amore, soprattutto a sera.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli, la Luna entra nel vostro segno e forma un trigono con Sole in Bilancia. Si apre per voi una fase positiva e brillante, in cui l’amore la farà da padrone: bellissimi incontri in arrivo, passione fisica e coinvolgimento spirituale. Mercurio in Scorpione, invece, vi fa desiderare maggiori libertà in ambito lavorativo: pretendetele.

Cancro

Amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko il vostro segno sta vivendo una fase di incertezza, ma anche di grande curiosità per il futuro. Negli ultimi giorni avete realizzato che l’immediato futuro riserverà delle sorprese, non per forza positive, ma siete fiduciosi. Riceverete in questa giornata l’aiuto della famiglia. I più giovani, invece, si consoleranno tra le braccia della persona amata.

Leone

Amici del Leone, la Luna in Gemelli vi regala momenti positivi e grandi intuizioni per dare il via a iniziative di successo. Non sarà facile però ottenere tutte in una volta le soddisfazioni che pretendete: abbiate fiducia. In affari utilizzate la massima cautela, soprattutto perché sono in atto cambiamenti nel nostro paese che potrebbero condizionare le scelte degli investitori. Sappiate attendere il momento più opportuno.

Vergine

Cari Vergine, dovete aspettare ancora un paio di giorni per vivere il miglior momento del vostro mese di ottobre. Secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko di oggi, infatti, sarete attesi da importanti impegni di lavoro. Tuttavia non andrà tutto come previsto, anche perché la controparte avrà delle remore a concludere. Non lasciatevi abbattere e pensare a sfruttare al meglio il vostro tempo. Attenzione a qualche malanno di stagione: si abbassano le temperature, copritevi.

Bilancia

Cari Bilancia, nonostante questo sia il vostro mese zodiacale, non tutto è rose e fiori. Siete molto instabili in questi giorni, anche perché avete avuto diverse sorprese inaspettate che hanno finito per spiazzarvi. In famiglia, qualcosa non è andato per il verso giusto e ora è fonte di preoccupazione. Avete però sempre una certezza: la Luna che verrà in vostro soccorso. Svagatevi.

Scorpione

Amici dello Scorpione, dovete stringere i denti in un periodo molto impegnativo. Non lasciate che gli impegni e le delusioni rovinino il vostro rapporto d’amore con il partner, anzi fate sì che questo sia un vero rifugio per voi. Sul lavoro, dovete credere di più in voi stessi: arriveranno persone pronte ad ascoltare i vostri progetti e a prendervi sul serio. Anche se non siete abituati a sentirvi importanti, lo siete.

Sagittario

Cari Sagittario, in questa giornata l’oroscopo di Branko vi consiglia di non cedere a ricatti e non cadere in inutili discussioni. Anche se queste dovessero riguardare il partner o un amante: le stelle vi rendono un po’ irragionevoli e quindi potreste pagare le conseguenze di alcune parole dette senza pensarci. State nel vostro orticello e aspettate momenti migliori. Single: non è il momento di tuffarvi in una nuova avventura.

Capricorno

Amici del Capricorno, oggi le previsioni vi dicono di aprire gli occhi sul vostro stato di salute. Avete alcuni malanni che trascurate da giorni, ma adesso è il momento di curarvi prima di ammalarvi seriamente. Anche se amate il vostro lavoro e vi spendete al massimo per voi e i colleghi, a volte bisogna anche saper stare in panchina. Non amate risparmiarvi, lo sappiamo. Le vostre stelle ammettono solo vittorie.

Acquario

Cari Acquario, il Sole rimane saldo in Bilancia e vi regala grande brillantezza sul lavoro. Dovete essere furbi per raggiungere i vostri obiettivi, visto che quando cercate di essere corretti e ligi al dovere il mondo trova sempre il modo di fregarvi. Cercate di stringere nuovi rapporti per possibili collaborazioni, sfruttate le amicizie e puntate dritti alla meta. In amore, alcuni di voi si dedicheranno agli amanti.

Pesci

Amici dei Pesci, anche per voi l’oroscopo di Branko prevede qualche problema di salute, soprattutto a stomaco e vie respiratorie. Cercate di riguardarvi, abbiate cautela nelle uscite. Evitate anche luoghi affollati e se riuscite rimanete a riposo. Sfruttate questo periodo per sviluppare nuovi progetti per quando tornerete in campo, più agguerriti di prima sia nel lavoro che in amore.

