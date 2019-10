Oroscopo oggi: giovedì 17 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Molti italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno e le previsioni riguardo al proprio segno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, giovedì 17 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 17 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, Marte in opposizione al segno della Bilancia vi rende particolarmente stanchi nel sentire le polemiche altrui. Il vostro ottimismo, comunque, vi porta a essere di grande compagnia all’interno della vostra comitiva. Siate pazienti e tolleranti nei confronti del partner. Per chi è single, si apre una fase di grandi cambiamenti e nuove conquiste.

Toro

Cari Toro, Mercurio in trigono vi spinge ad avere gran voglia di concentrarvi sul lavoro, visto che ultimamente il vostro impegno è stato ripagato e avete ottenuto buoni risultati. In amore siate più presenti, perché state trascurando troppo il partner. Per i single, è il momento di aprirsi a nuove conquiste, ma siate originali nell’approccio.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi siete uno dei segni più fortunati, grazie alla Luna nel segno che vi protegge. Ottime novità in particolare in amore : chi è single potrà fare nuovi incontri, perché risulterete affascinanti e irresistibili. Potrebbe arrivare un colpo di fulmine che vi stravolgerà, regalandovi emozioni che non provavate da tempo.

Cancro

Cari amici del Cancro, siate più umili, soprattutto nella giornata di giovedì. Se ultimamente avete litigato con qualcuno, è il momento di rimediare, parlandovi faccia a faccia in modo da recuperare il rapporto. Bene anche i sentimenti: nuovi incontri per i single. Ottimi affari sul lavoro.

Leone

Amici del Leone, Venere in quadratura al segno dello Scorpione influenzerà molto il vostro segno nella giornata di oggi secondo l’oroscopo. Siate più aperti nei confronti dei vostri colleghi, mentre in amore attenti a non riversare la vostra rabbia sul partner. Potreste altrimenti litigare inutilmente.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi 17 ottobre 2019 prevede ottime novità in campo sentimentale. Potrete risolvere dissidi in atto da tempo, grazie a Saturno in quadratura al vostro segno. Se avete avuto dei litigi, può essere il momento opportuno per chiarivi. Chi invece ha concluso da poco una storia importante deve trovare la forza per andare avanti, senza pensarci più.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi vede il Sole nel vostro segno. Avete degli amici e in generale delle persone care che vi vogliono bene, ma a volte li trascurate, e quindi potreste perderli. In amore avete un grande fascino, da sfruttare in ogni occasione. Sul lavoro potreste ricevere nuove mansioni ricche di responsabilità.

Scorpione

Amici dello Scorpione, l’oroscopo di oggi vede Mercurio e Venere in quadratura nel vostro segno. Questo quadro astrale davvero al top vi indica come uno dei segni più fortunati della giornata. In particolare grande fortuna in tutto ciò che fate dal lavoro, allo studio agli amici e una positività che sarà contagiosa. Potreste ritrovare la voglia di amare.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi 17 ottobre 2019 prevede finalmente una giornata buona per recuperare dallo stress eccessivo degli ultimi tempi. I problemi non mancano, certo, ma pian piano si stanno risolvendo. Ottimi incontri in serata, mentre sul lavoro, dopo tanti sacrifici, finalmente i frutti iniziano a vedersi.

Capricorno

Cari Capricorno, ultimamente siete troppo prepotenti nei confronti delle persone che vi circondano. Cercate di essere più umili e con maggiore pazienza, altrimenti chi vi circonda potrebbe spazientirsi. In amore Marte non sarà più in opposizione nel vostro segno, potrete quindi godervi giorni più leggeri all’interno della coppia.

Acquario

Amici dell’Acquario, il Sole in trigono al segno della Bilancia vi regala una giornata di grande intesa all’interno della coppia. Godetevi il momento, dunque, e rilassatevi. Per i single può essere una giornata ottima per risolvere alcuni problemi. Sul lavoro in arrivo secondo le stelle grandi successi professionali, grazie alle vostre indubbie qualità.

Pesci

Possibili discussioni molto forti nella giornata di oggi per il vostro segno. Nel privato i single potranno finalmente trovare l’anima gemella. Sul lavoro invece potrebbero esserci degli scontri con colleghi e superiori, per cui abbiate maggior ottimismo e sangue freddo nell’affrontare le discussioni.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

