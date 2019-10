Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 17 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox: anche oggi come ogni mattina sono migliaia di italiani alla ricerca delle previsioni per il loro segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto, il noto astrologo è considerato uno dei più affidabili sull’oroscopo, che quotidianamente espone in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 17 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox continua a parlare bene delle vostre giornate. In effetti sembra tutto procedere per il meglio sia in amore che in amicizia. In generale avete una buona fortuna nei rapporti interpersonali. Molta meno sul lavoro, dove purtroppo c’è qualche problemino di troppo.

TORO

Cari amici del Toro, secondo Paolo Fox questi sono giorni di forte stress. Sembra che tutto ti stia cadendo addosso e che le preoccupazioni non vogliano proprio sgomberare il campo della vostra mente. Le cose miglioreranno di gran lunga nel fine settimana, quindi stringete i denti.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, in questo periodo, finalmente, potrete riscattare delle soddisfazioni dopo tanto stress e fatica. Avete scalato montagne molto più alte di quelle che siete soliti scalare e superato ostacoli e incertezze. Ora godetevi i meritati frutti del vostro impegno e dedizione.

CANCRO

Amici del Cancro, secondo Paolo Fox questo giovedì è una giornata assolutamente positiva. Tutto procede senza intoppi, sia nel lavoro che con il partner, quindi non lasciate a nessuno la possibilità di turbare la vostra quiete.

LEONE

Cari amici del Leone, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi preannuncia che state per vivere una nuova fase della vostra vita. O comunque vi invita a non voltarvi indietro ma a guardare dritto il futuro. Tagliate tutto il vecchio, una storia ormai finita, un lavoro che non vi appassiona più.

VERGINE

Cari amici della Vergine, siete molto nervosi e suscettibili e questo non farà che alterare i già precari equilibri che ci sono nel vostro ambiente lavorativo. Vale la pena alzare la voce e scatenare una discussione per qualche futile motivo? Pensateci bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro. Siete sereni e le cose, intorno a voi, procedono in armonia. Godetevi il momento positivo e non lasciate che nessuno lo turbi.

