Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 17 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Come tutti i giorni, anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e seguito in Italia. Le sue previsioni sono considerate infatti le più affidabili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox: l’astrologo, del resto, partecipa sempre ad alcune trasmissioni televisive (in Rai a Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele) dove anticipa cosa dicono le stelle per il giorno in corso e per i seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 17 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, se c’è una cosa che non riuscite proprio a tollerare è la presunzione e la scarsa umiltà di chi farebbe sempre carte false pur di stare al centro dell’attenzione. Cercate di evitare questo tipo di personalità, ne beneficerà il vostro umore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox è un ottimo periodo per chiarire con qualcuno con cui avete avuto un’accesa discussione. Il vostro umore, infatti, è particolarmente incline alle riconciliazioni, mentre le stelle vi danno la loro benedizione se volete intraprendere progetti importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede eccezionali incontri per i single. Forse, dopo tanto navigare, riuscirete ad attraccare in qualche porto stabile e sicuro. Sul lavoro, invece, è necessario cambiare rotta per massimizzare i vostri risultati.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo Paolo Fox questo è un periodo decisamente positivo. Amore, lavoro e famiglia sono campi in cui non ci sono problematiche né conflitti, ma dove regna la serenità. Fate il possibile per mantenerla il più a lungo possibile.

ACQUARIO

Amici dell’Acquario, fortunatamente oggi le stelle vi suggeriranno tutte le migliori soluzioni ai vostri problemi. In effetti di conflitti da dirimere ci sono, quindi trattasi di occasione ricca. In amore dovete recuperare, avete trascurato troppo il partner.

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi il vostro umore sarà particolarmente altalenante. D’altronde in questo periodo anche la più piccola cosa vi fa saltare i nervi o vi getta nello sconforto più profondo. Come mai tutta questa emotività? Provate a rilassarvi e anche a darvi una risposta a questa domanda.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario. È il momento di approfittare della benedizione delle stelle per trovare l’anima gemella. Incontri fortunatissimi, quindi uscite!

