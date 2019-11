Oroscopo Branko oggi 16 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 16 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 16 novembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, è una giornata tesa, con la Luna quadrata a Marte e opposta a Saturno. Siete sottotono perché, nonostante il grande impegno, sembra che i vostri sforzi non vengano né visti né apprezzati sul lavoro e questo vi intristisce e demoralizza. Non temete, da lunedì inizierà a suonare tutta un’altra musica.

Toro

Cari Toro, secondo Branko è un periodo in cui le cose procedono molto bene sul lavoro, dove ogni giorno siete carichi di entusiasmo ed energia. L’amore continua a zoppicare un po’, ma siete in ripresa anche sentimentalmente parlando. Un sogno si rivelerà veritiero, siete particolarmente intuitivi.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi di Branko ci sono degli sviluppi a livello di carriera, la quale subirà un rinnovamento. Questa “scalata”, però, non sarà priva di battaglie con qualche collega o collaboratore, ma saranno proprio queste battaglie a permettervi di emergere. In amore siete appassionati, grande sabato sera con il partner.

Cancro

Cari amici del Cancro, la giornata è decisamente positiva per lavoro e affari, con la benedizione di Marte. Anche se è ancora in guerra con il vostro segno, infatti, sta per assumere l’aspetto dello Scorpione, quello più positivo. Qualche maretta agita i vostri rapporti con i collaboratori, a volte vorreste mettervi in proprio e rispondere solo a voi stessi.

Leone

Cari Leone, la giornata scorrerà più o meno tranquilla. Qualche discussione in famiglia, ma le tensioni si estingueranno più rapidamente di quanto si sono create. Il vostro quadro astrale, secondo Branko, è favorevole, con Giove che transita positivamente in Capricorno. Da lunedì è importante che diate il meglio di voi stessi, nel lavoro e nel privato.

Vergine

Cari Vergine, la Luna piena ha oscurato anche voi, ma Sole e Plutone sono tornati in aspetto favorevole e sono pronti a porre rimedio a tutte le situazioni negative. Il transito che state per vivere è positivo, foriero di energie e buoni propositi, soprattutto per quanto riguarda gli affari. L’amore è tornato dolce, tenero, pieno di attenzioni. Siete in equilibrio tra passato e futuro.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko sarà una giornata non particolarmente positiva sotto il punto di vista fisico. Saturno e Plutone, infatti, non giovano alla vostra salute, ma anzi creano qualche problemino. Come se non bastasse ci si mette anche la famiglia, con discussioni che contribuiranno a rendere difficile arrivare sereni a fine giornata. L’amore, invece, è tornato positivo.

Scorpione

Cari Scorpione, potenti trasformazioni in arrivo, con Urano in aspetto “rivoluzionario”. Incontri molto favoriti per i single, che si troveranno di fronte a qualcuno che riuscirà a incuriosirli come non succedeva da tempo. La vostra nave, in generale, in questo periodo è salpata per fare meta in luoghi splendidi e inesplorati.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di Branko prevede che oggi sarà una giornata in cui portare a casa qualche successo che, nei giorni scorsi, era molto difficile raggiungere. L’amore, in particolare, è il settore dove concentrare la futura energia: se siete dei cuori solitari potreste essere investiti da una serie di liete novelle. Era ora no?

Capricorno

Cari Capricorno, siete soggetti al passaggio di Saturno e Luna nel vostro segno, ben poco positivo. Il satellite e questo pianeta, infatti, non vanno molto d’accordo. Marte in Bilancia, per di più, vi porterà qualche problemino sotto il punto di vista professionale. In amore, però, potrebbero esserci novità positive, con nuove intese che nascono sotto questo cielo un po’ ostile.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko Venere e Giove vi daranno una mano a mettere a posto alcuni rapporti, come quelli familiari, che sono stati soggetti a forti tensioni e tempeste forti ma passeggere. Il sole sta tornando a splendere per voi, quindi abbiate pazienza per questo sabato che a breve riuscirete a scorgere l’arcobaleno.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko oggi sarete particolarmente innervositi dal fatto che qualcuno ce la sta mettendo tutta per cercare di sminuire il vostro lavoro. È la strategia della concorrenza, bellezza, ma voi avete delle armi per difendervi bene, quelle fornite da Marte. Luna in Cancro, nel frattempo, protegge le vostre relazioni all’interno della famiglia e della coppia.

