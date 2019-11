Oroscopo oggi: sabato 16 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, sabato 16 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, sabato 16 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, la Luna in Cancro non è delle più benefiche. Avete appena superato un periodo di nervosismo e ora state per entrare in una nuova fase decisamente non positiva. Il punto è che avete una questione spinosa e urgente da risolvere, e finché non lo avrete fatto sentirete di avere il peso del mondo sulle spalle.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi non preannuncia una brutta giornata, anzi. La Luna in Cancro è per voi una fonte di stimoli ed energie nuove, ottime per affrontare un fine settimana ricco di appuntamenti all’insegna della leggerezza e del divertimento. Cercate di tenere lontani, almeno per 48 ore, i vostri turbamenti emotivi.

Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi prevede che dovrete pensare bene a come gestire le vostre risorse finanziarie. Avete in mente una vacanza e anche qualche ristrutturazione domestica, ma non potete riuscire a fare tutto con quanto avete a disposizione. Cercate di prendere decisioni oculate, accettando anche qualche consiglio.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi vi vede un po’ disorientati. Avete visto delle trasformazioni della vostra routine e ora dovete riassestarvi dopo aver vissuto un piccolo-grande terremoto. Cercate di fare lo sforzo di domandarvi: ero felice prima che arrivassero questi cambiamenti? E provate a darvi una risposta sincera.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Amici del Leone, perché tendete a scegliere sempre la via più difficile in amore? Anche se non è del tutto complicato è comunque bello un sentimento, sapete? Va bene vivere di passioni e adrenalina, ma non può sempre essere così. È importante mettersi vicino qualcuno di cui ci si possa fidare, qualcuno che non porti ulteriore confusione nella vostra vita.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Vergine

Cari amici della Vergine, state alla larga da Ariete e Toro, non è il caso di sfidare questi due segni in questo sabato un po’ fumantino e litigarello. L’amore non è proprio il miglior aspetto della vostra vita, anzi. Avete vissuto tante incomprensioni e ci vorrà del tempo per mandare giù tutti i bocconi amari che avete dovuto ingoiare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi vi invita a contare fino a dieci prima di rispondere a una provocazione. Mantenete la calma e questo sarà un sabato che non vi porterà problemi. Se sceglierete di alzare la voce, invece, si tramuterà in una di quelle giornate da dimenticare. Che pensate di fare, quindi?

Scorpione

Scorpione, l’oroscopo di oggi vede la Luna in trigono, un aspetto che vi trascinerà in un vortice di eros e passione. È l’amore l’aspetto più bello della vostra vita in questo fine settimana, quello che vi permetterà di vivere momenti indimenticabili e bellissimi e – soprattutto – di essere voi stessi.

Sagittario

Cari Sagittario, siete un po’ polemici in quest’ultimo periodo. Ad essere oggetto delle vostre critiche è il rapporto con il partner, di cui non vi va bene quasi nulla. Forse è il caso di domandarsi come mai vi sentite così infelici e comprendere che all’origine di ciò potrebbe esserci una frattura. Irreparabile? Questo sta a voi dirlo.

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 16 novembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 16 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 16 novembre 2019

Capricorno

Amici del Capricorno, la Luna è opposta al vostro segno vi invita a non strafare troppo. Potreste avere dei problemi fisici o anche emotivi e ritrovarvi a passare una domenica nel letto e senza voglia di vedere o sentire nessuno. Un po’ di pigrizia, in fondo, potrebbe esservi d’aiuto in questo contesto, non respingetela.

Acquario

Cari Acquario, sabato e domenica saranno due giornate molto buone per i sentimenti e gli affetti familiari. Godrete del semplice fatto di stare in compagnia del partner e di qualche amico, dopo una settimana stressante e faticosa. Cercate anche di smaltire un po’ di stanchezza facendo del movimento fisico.

Pesci

Amici dei Pesci, è un fine settimana positivo e, soprattutto, ricco di ottime opportunità a livello amoroso. Potreste riuscire a incontrare chi cercate da diverso tempo, ma dovete essere propositivi e volenterosi di mettervi in gioco. Avete molte risorse su cui contare, soprattutto intellettuali, per ammaliare. Sfruttatele.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

TUTTI GLI OROSCOPI