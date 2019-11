Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 16 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 16 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox la giornata di oggi è piuttosto agitata e complessa, per cui l’invito è quello a mantenere la calma. Purtroppo non sarà facile, perché dovrete affrontare e superare situazioni spigolose. Inoltre soffrirete la stanchezza accumulata nel corso di tutta la settimana, per cui avrete un po’ le pile scariche. Un po’ di pazienza.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, si prevede per il vostro segno un ottimo sabato, segnato da un quadro astrale davvero positivo. Per molti di voi inizia un weekend a dir poco magico, durante il quale potrete fare nuovi interessanti incontri, specie se siete single. Chi invece vive una relazione stabile, supererà finalmente problemi di coppia di lunga data.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita ad essere più prudenti in amore, specie per chi ha iniziato da poco una storia. L’invito è quello alla prudenza, perché spesso tendete a lasciarvi andare facilmente e non avere freni. Fate invece le cose per gradi e vedrete che tutto andrà bene. La fretta è cattiva consigliera. Un weekend all’insegna della riflessione sul futuro e sulle scelte da intraprendere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna in opposizione vi crea più di qualche difficoltà. Una giornata da vivere quindi con calma e moderazione, per non rischiare di avere cattive sorprese. Rimandate ad un altro momento, quindi, gli impegni più gravosi e le decisioni di maggiore responsabilità. In amore ci sono dubbi e discussioni, ma recupererete presto.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello di riposare e ricaricare le pile. In generale un weekend davvero positivo per il vostro segno, in cui potrete finalmente rilassarvi. Dal punto di vista lavorativo venite da una settimana piuttosto pesante, in cui non siete riusciti a ottenere i risultati che vi eravate preposti. Dedicatevi di più a voi stessi e ai vostri hobby.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 16 novembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi sabato 16 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 16 novembre 2019

PESCI

Cari Pesci, si apre finalmente una giornata ricca di opportunità e occasioni da cogliere al volo. Per i single può essere il momento giusto per rimettersi in pista. Sarete infatti particolarmente seducenti e riuscirete così a conquistare una persona che vi piace da tempo. Ritroverete, grazie alla Luna favorevole, l’autostima perduta.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è sicuramente quello dello Scorpione. Si apre per voi un weekend indimenticabile, durante il quale potrete fare ottime conoscenze e nuovi incontri.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE