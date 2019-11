Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 16 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 16 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede alle prese con qualche problemino di troppo da affrontare. Avete avuto qualche litigio di troppo con il vostro partner, che stavolta non ha intenzione di farvela passare liscia. Dovrete quindi impegnarvi notevolmente per riconquistare la sua fiducia. Con un po’ di buona volontà, ci riuscirete. Sul lavoro siete svogliati.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi prevede un ottimo sabato per il vostro segno. Le persone che più vi vogliono bene vi daranno una spinta a fare bene e superare così i momenti di difficoltà. Allontanate le paure sul futuro e i dubbi sulle persone che vi circondano. Approfittate del weekend per staccare la spina e non pensare al lavoro.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox prevede la possibilità di conoscere nuove persone e lanciarvi in nuove esperienze e avventure. Non siate timidi ma cogliete al volo nuove opportunità che potrebbero darvi grandi soddisfazioni. Dopo una settimana molto stressante, vi ritrovate con le gomme a terra, ma non è ancora arrivato il momento per riposare.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la Luna che entra nel vostro segno vi regala un sabato da sogno. Sul lavoro potrebbero arrivare nuovi importanti soddisfazioni, e così finalmente potrete raccogliere i frutti del vostro impegno e dei sacrifici fatti. Attenzione però a non cullarvi troppo, ma continuate sempre a impegnarvi al massimo. In amore cercate nuovi stimoli per ravvivare la coppia.

LEONE

Cari Leone, Paolo Fox vi regala grandi conferme in amore nella giornata di oggi 16 novembre. In questo periodo siete particolarmente insicuri e sfiduciati, e soprattutto non siete più così convinti dei sentimenti che prova il vostro partner. A volte però vi preoccupate inutilmente. Abbiate maggiore fiducia in voi stessi e negli altri.

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dopo un periodo pieno di difficoltà e tensioni, migliora finalmente il vostro quadro astrale. I litigi con chi vi circonda, specie in ambito lavorativo, sono finalmente superati. Avete recuperato il rapporto e la serenità, e questo sarà un toccasana per migliorare il clima nell’ambiente di lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro. Giornata davvero positiva grazie alla Luna che entra nel vostro segno. Ottime soddisfazioni sul lavoro.

