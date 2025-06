Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 giugno 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 giugno2025:

Ariete

Cari Ariete, settimana carica di energia mentale. Sarete più curiosi del solito e aperti a nuove conoscenze. Il lavoro procede con slancio, mentre in amore sarete chiamati a usare più sensibilità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, momento ideale per riorganizzare le priorità, soprattutto sul fronte economico. Marte aiuta a concludere affari.

Gemelli

Cari Gemelli, con il Sole nel segno, brillano idee e voglia di fare. Ottimo momento per affrontare conversazioni rimandate. Amore in ripresa.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di calma e di selezionare bene chi far entrare nella vostre vita. Il lavoro richiede concentrazione, ma i risultati arriveranno. Relazioni più profonde nel fine settimana.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 giugno 2025), settimana frizzante: incontri stimolanti e possibilità di emergere in ambito professionale.

Vergine

Cari Vergine, è il momento di seguire l’istinto. Buone occasioni professionali tra lunedì e mercoledì. Amore sottotono.

Bilancia

Cari Bilancia, una fase interessante per trovare equilibrio tra doveri e desideri. Le relazioni lavorative si fanno più intense.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, settimana trasformativa: cambiamenti in arrivo sul lavoro, forse inaspettati.

Sagittario

Cari Sagittario, spirito libero e voglia di avventura: siete pronti a mettervi in gioco. Buon momento per viaggi o progetti creativi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornate adatte alla riflessione. Non tutto va forzato: alcune risposte arrivano col tempo. Favoriti rapporti con segni d’acqua.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 giugno 2025), periodo brillante per relazioni sociali e iniziative originali. La giornata di domani sarà stimolante.

Pesci

Cari Pesci, avete bisogno di rassicurazioni, ma anche di chiarezza. Una settimana utile per mettere ordine nei pensieri.