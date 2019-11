Oroscopo Branko oggi 15 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 15 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 novembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, quando la Luna transita in Cancro avvertite disturbi digestivi che arrivano dritti dallo stress accumulato a lavoro. Ma anche la famiglia non scherza. Provate a rilassarvi, per metà giornata potrete ancora contare sull’appoggio della Luna in Gemelli prima che passi in Cancro, quindi fate ordine nelle questioni burocratiche e lanciatevi in importanti iniziative, complice anche Giove.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Toro

Cari Toro, secondo Branko prima di Natale potreste andare incontro a diversi aumenti economici, utili anche per i regali da piazzare sotto l’albero. Il miglioramento è dato sia dall’impegno che dalla costanza, ma anche dalla fortuna delle stelle che si schiera a vostro favore e vi insegna la disciplina. Evitate di essere troppo ansiosi finché siete nel mirino dei pianeti in Scorpione, la pesantezza di Mercurio si fa sentire ma non dovete dargliela vinta.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi di Branko potrete contare su una bella immagine riflessa della vostra persona, ma qualche scivolone è toccato anche a voi, soprattutto nel lavoro: i giudizi non mancheranno e non c’è neanche da stupirsene, dopo un anno di Giove opposto al vostro segno, ma per fortuna Mercurio vi permette di trovare una via d’uscita da un momento imbarazzante. La Luna ancora nel vostro segno questa stamattina insieme a Marte crea nuove possibilità e vi spinge verso nuovi incontri.

Cancro

Cari amici del Cancro, avvertite ancora qualche disturbo di salute in questa giornata di novembre. Secondo Branko, state vivendo gli ultimi influssi negativi di Marte in Bilancia che già nel primo pomeriggio avranno uno scontro frontale con la Luna che gira nel vostro segno. Programmate un weekend tranquillo, non sommergetevi d’impegni, magari una chiacchiera con gli amici. Cercate di riavvicinarvi anche alla famiglia.

TUTTI GLI OROSCOPI

Leone

Cari Leone, la Luna piena in Toro è stata fuori controllo e vi ha portato a questo weekend con i nervi a fior di pelle. Tranquillizzatevi, non siete gli unici, ma secondo Branko dovreste badare di più alle persone che vi circondano, magari state vivendo una storia d’amore che non vi fa bene. Urano ha preso possesso dell’ambiente e potrebbe stimolare un nuovo successo professionale, creando eventi e cambiamenti importanti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, le stelle premiano sempre il vostro talento, per i giovani la gavetta è un termine sconosciuto, tutto deve essere immediato anche grazie all’avanzare della tecnologia, ma non è così che funziona: il successo richiede tempo e maturazione, bisogna saper aspettare. Siete quasi arrivati al Sagittario, un segno che metterà in discussione qualche collaborazione ma che vi permetterà di fare nuovi incontro. In serata andrete incontro all’influsso positivo della Luna in Cancro che durerà fino a lunedì.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko questo è il vostro terzo weekend con la Luna negativa, ma da oggi passerà in Cancro e fino a lunedì dovrete portare pazienza, dopodiché diventerà positiva e utile per gli affari. L’amore per fortuna vi sorride ancora, anche se per alcuni non è stato proprio un colpo di fulmine.

Scorpione

Cari Scorpione, Nettuno per voi è un pianeta interessante che smuove tutte le acque e vi spinge verso nuove iniziative, potrete rinnovare i rapporti che vi interessano, questa è la stagione giusta per tutti, i pianeti dovrebbero soddisfare tutti con un disegno perfetto. Lunedì arriverà una fase critica, la Luna offre un importante sostegno anche nelle finanze.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di Branko vi mette in allerta, perché ci saranno ancora due settimane di Giove e dovete trarne spunto: non tutti potranno trarre beneficio da questo cambiamento, ma vedrete che i primi risultati arriveranno a partire dall’anno prossimo. Al momento, focalizzatevi sul futuro imminente, per voi e per la vostra famiglia.

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi venerdì 15 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 15 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 15 novembre 2019

Capricorno

Cari Capricorno, non sentitevi oppressi dalla presenza di Giove, due settimane passano in fretta, quindi non badate neppure all’influenza della Luna in Cancro che durerà fino a domenica e porterà con sé alcuni fastidi. Marte in Bilancia vi obbliga a essere cauti soprattutto con il vostro fisico, evitate situazioni che possano affaticarvi. Il successo aumenta nel lavoro, gli affari procedono bene, ma parallelamente la vita sentimentale è uno straccio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko questa giornata sarà positiva e la sua influenza contagerà l’intero fine settimana, sfruttate al meglio questa mattina la Luna ancora in Gemelli per avviare nuovi progetti commerciali. Alcuni contrasti in famiglia vi mettono in allerta, Giove in Sagittario forse è ancora troppo latitante, ma è anche vero che ultimamente avete lasciato correre il momento giusto senza approfittarne. Chiaritevi con il coniuge se avete problemi ancora sul fuoco.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di Branko sottolinea una prima parte della giornata disturbata dalla Luna ancora in Gemelli, in particolare la famiglia potrebbe darvi qualche noia. Nettuno è agitato da inizio settimana e in combutta con la Luna non vi regala di certo la pace. Ma da stasera la situazione cambierà per il meglio, la Luna transita in Cancro e porta con sé una nuova occasione nella sfera sentimentale, Marte accentua anche la vostra vita sessuale.

TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci