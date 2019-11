Oroscopo oggi: venerdì 15 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, venerdì 15 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 15 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, di certo questa non sarà la vostra giornata migliore. Avete molti impegni e cose da fare, per cui il tempo vi sembrerà non bastare mai. In amore ci sono parecchi dubbi e questione irrisolte che vi porteranno via tempo e serenità. Negli ultimi giorni avete dovuto affrontare alcuni imprevisti, e ora siete davvero abbattuti sia dal punto di vista fisico e mentale.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi vede particolarmente fortunati coloro che sono innamorati. Se pensate di avere al vostro fianco la persona giusta, tenetevela stretta. Come si dice, la fortuna aiuta gli audaci. I single invece potrebbero fare nuovi incontri, ma valutate se certe conoscenze meritano di essere portate avanti oppure no.

Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi vi vede tra i segni al top di questa giornata. Siete socievoli e aperti al dialogo. Chi vi conosce bene si rivolge a voi per chiedervi consigli o pareri, perché sa che siete persone giudiziose e capaci di scegliere bene. Tuttavia imparate anche a dire di no quando non potete.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi vi vede affrontare una settimana non facile sotto molti punti di vista. Ci sono state infatti in questi giorni varie questioni familiari da risolvere che vi hanno creato più di qualche stress e ansia. Tenete le cose sotto controllo e mantenete la calma. Avreste proprio bisogno di una pausa. Favoriti nuovi incontri per i single.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Amici del Leone, in questo periodo avete tanta voglia di riposare, dormire e non fare assolutamente nulla. Nelle ultime settimane infatti avete dato il massimo e ora siete particolarmente giù di morale e stressati. Ci sono dei dolori e qualche acciacco fisico da curare, ma tranquilli: nulla di grave. La vostra forza, d’altronde, è conosciuta a tutti. Per cui supererete questo momento con la solita grinta.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Vergine

Cari amici della Vergine, ultimamente vi siete particolarmente trascurati e buttati giù. Siete svogliati e privi di motivazione, per cui tutto quello che fate vi appare come una montagna difficile da scalare. Le stelle vi invitano a farvi un piano per affrontare tutte le difficoltà e le cose da fare. Anche sull’alimentazione e la salute, cercate di prendere e seguire buone abitudini.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi vi vede come uno dei segni al top di questo 15 novembre. Avete infatti affrontato giornate difficili e piene di insidie, ma adesso finalmente rialzate la testa. Bene anche la’more, ma nei rapporti con il partner dovreste essere più partecipativi e coinvolti. Ultimamente infatti avete trascurato troppo l’amore per pensare al lavoro e ai soldi.

Scorpione

Scorpione, l’oroscopo di oggi vi invita a fare attenzione a possibili rischi dal punto di vista finanziario. Ultimamente infatti avete avuto alcune spese impreviste, e adesso il vostro portafogli soffre un po’. Cercate di risparmiare per non ritrovarvi in difficoltà. Organizzate uscite o viaggi, per ritrovare serenità e rilassarvi un po’. Potreste ricevere una visita inaspettata.

Sagittario

Cari Sagittario, siete particolarmente aperti di mente e disponibili a lanciarvi in nuove esperienze e avventure. Un carattere che non può non piacere alle persone che vi circondano: per questo siete pieni di amici. Cercate però di non trascurarli troppo, presi dai vostri impegni di lavoro, altrimenti potreste perderli. Lo stress in questo periodo non manca, ma per fortuna è arrivato il weekend.

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, venerdì 15 novembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 15 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 15 novembre 2019

Capricorno

Amici del Capricorno, il vostro segno ama particolarmente la serenità, la stabilità e la tranquillità. Niente vi rende felici quanto il non avere problemi e pensieri per la testa. La giornata di oggi, 15 novembre 2019, si presenterà ricca di belle opportunità da cogliere al volo, specie sul fronte lavorativo. Qualche possibile acciacco e malanno di stagione.

Acquario

Cari Acquario, giornata complessa per il vostro segno dal punto di vista sentimentale. Come si suol dire, avete vissuto momenti migliori. Attraversate il classico periodo turbolento e difficile, ma le cose miglioreranno presto. In amore, se avete subito un tradimento o comunque un torto, è il momento di chiudere quella storia e voltare pagina.

Pesci

Amici dei Pesci, questo venerdì 15 novembre prevede un quadro astrale davvero invidiabile. Al top sia il lavoro che l’amore. Se siete single e c’è una persona che vi piace, non nascondete i vostri sentimenti, ma fatevi avanti. Sul lavoro avete molte cose da fare, ma le affronterete con il massimo dell’entusiasmo. Uscite e svagatevi, ma attenti alle finanze: ultimamente avete speso più del previsto.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

TUTTI GLI OROSCOPI