Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 15 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox si apre un weekend molto fortunato per voi. La settimana è stata piuttosto stressante e impegnativa, per cui mai come questa volta avete proprio il bisogno di staccare la spina e rilassarvi. Avete d’altronde un quadro astrale molto positivo, con la Luna dalla vostra parte. Potete così portare avanti nuovi contatti e collaborazioni, specie in campo lavorativo.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi ultimamente state facendo i conti con vari problemi a livello finanziario. Per questo il consiglio è quello di rimanere cauti e non spendere oltre le vostre possibilità. Eppure d’altro canto vorreste proprio farvi un regalo importante, ma dovete trattenervi e aspettare un po’. Verranno momenti migliori.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox avete la Luna nel segno a partire da oggi e questo vi regala grande entusiasmo e spensieratezza. Il momento migliore se avete questioni in sospeso ancora da risolvere, o se ci sono dubbi in amore da chiarire. Cercate comunque di non sprecare le ultime energie rimaste e non ripetere errori già commessi in passato.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi attende una giornata piuttosto caotica in amore. Se c’è una persona che vi piace, non abbiate timore e dichiarate i vostri sentimenti. Venere in questo periodo è piuttosto neutra, per cui spetta a voi darvi da fare. D’altronde non avete nulla da perdere: se non dovesse andare bene, potrete comunque dire di averci provato.

LEONE

Cari Leone, Paolo Fox preannuncia per il vostro segno una giornata davvero positiva con tante novità positive in arrivo. Specie al mattino, infatti, sarete carichi e pieni di energie. Approfittatene per fare una bella passeggiata o del sano sport, per scaricare la tensione e lo stress accumulati, specie sul lavoro. Bene l’amore: iniziate a progettare le vacanze natalizie con il vostro partner.

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sarà una giornata piuttosto tesa e complessa per il vostro segno. Avevate dei progetti e delle ambizioni ben chiare, che purtroppo ultimamente sono crollate all’improvviso. Il consiglio è quello di mantenere la calma e magari concedervi un periodo di pausa e di relax, prima di lanciarvi in nuove esperienze.

Il segno più fortunato tra voi secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone.

