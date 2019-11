Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 15 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero 1 degli astrologi, ha diffuso le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 15 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox la giornata di oggi è di transizione per il vostro segno, senza particolari novità né in positivo né in negativo. Un periodo in cui rimettete un po’ tutto in discussione, dagli amici al lavoro, dall’amore alla famiglia. A livello sentimentale, potreste aver chiuso da poco una storia che si è rivelata un fallimento. Ma adesso è il momento di ritornare in pista.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, si prevede per il vostro segno un weekend davvero esaltante e ricco di grandi novità. Potreste infatti incontrare una persona speciale che vi farà battere forte il cuore. Dedicatevi e curate meglio i vostri affari, visto che ultimamente sono andati un po’ in crisi. In generale un periodo felice e chi farà andare a letto con il sorriso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede privi di energie e particolarmente scarichi. Per cui se dovete affrontare grossi sforzi fisici e mentali, cercate di rimandarli alla prossima settimana, quando avrete le forze giuste per affrontare tali impegni. Luna poco benevola nei vostri confronti, mantenete la calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete particolarmente in forma in questa giornata, per cui approfittatene. Bene in particolare l’amore. Se siete single potreste tuffarvi in una nuova storia, le stelle vi assistono, per cui abbiate coraggio e datevi da fare. Cercate però di essere lucidi e razionali, perché altrimenti potreste tornare a soffrire per amore.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede presi ultimamente da molti impegni e tanto stress. Per questo sentite il bisogno di libertà e di ritrovare la serenità perduta. Una storia d’amore ormai al capolinea potrebbe farvi soffrire, ma voi dovete avere la lucidità giusta per capire cosa non funziona più e guardare avanti, anche troncando un rapporto ormai logoro. Possibili problemi burocratici.

PESCI

Cari Pesci, vi invita a fidarvi al vostro istinto, soprattutto in amore. Periodo piuttosto complicato, durante il quale vi sentite davvero tristi e privi di stimoli. Per fortuna dal weekend le cose miglioreranno, grazie alla Luna che tornerà a volervi bene. Fissate nuovi importanti obiettivi, riuscirete a raggiungerli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è sicuramente quello dello Scorpione. Periodo molto fortunato sia in famiglia sia nei rapporti con il partner. Novembre d’altronde è il vostro mese.

